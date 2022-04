SBK | Bautista ad Assen da leader: “Arriviamo con grandi ambizioni”

Carica lettore audio

Alla vigilia del mondiale, Alvaro Bautista era considerato uno dei favoriti, ma ad Aragon ha sbaragliato la concorrenza andando a vincere due delle tre gare disputate e candidandosi come un pericoloso contendente al titolo Superbike del 2022. Il pilota Aruba.it Racing – Ducati si presenta ad Assen da leader del campionato e nel secondo round della stagione punterà a confermare le buone sensazioni di due settimane fa.

Lo spagnolo comanda la classifica con soli tre punti di vantaggio su Jonathan Rea, che nella “Cattedrale” è il pilota più vincente in assoluto. La sfida è apertissima e non bisogna dimenticarsi di Toprak Razgatlioglu, campione in carica che ha iniziato il 2022 in sordina, ma è determinato a riscattarsi in Olanda. Tuttavia, Bautista arriva ad Assen memore di un round dominato dall’inizio alla fine, quando arrivò per la prima volta in sella alla sua Panigale V4R nel 2019.

Quest’anno il dominio è meno netto, ma la solidità mostrata in questo primo round lasciano pensare che lo spagnolo possa avere tutte le carte in regola per lottare ancora per le posizioni di vertice. Al suo secondo anno con la squadra di Borgo Panigale, l’attuale leader del mondiale è pronto a confermare gli ottimi risultati di Aragon: “Il primo weekend della stagione è stato molto positivo. Mi sono divertito ed ho ritrovato il feeling con la vittoria. Ma la cosa più importante è che siamo stati sempre veloci e costanti”.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Arriviamo ad Assen ovviamente con grandi ambizioni. Il TT è un circuito che mi piace molto anche se può sempre riservare delle sorprese in termini di meteo. È comunque una pista molto bella, molto fluida e spero di potermi trovare a mio agio come tre anni fa. Cercheremo di prendere il massimo possibile da ogni gara”.

Anche Michael Ruben Rinaldi arriva alla “Cattedrale” con obiettivi chiari. Il round inaugurale lo ha visto fuori dal podio per poco nelle tre gare disputate e la voglia di riscattarsi per poter salire su uno dei tre gradini è molta. Tuttavia, il romagnolo è soddisfatto del suo inizio di stagione e ha tanta determinazione di migliorare ancora: “Ad Aragon siamo partiti con il piede giusto anche se le sensazioni sono state contrastanti. Abbiamo mancato il podio di poco in tutte e tre le gare e questo ci ha lasciato un po’ l’amaro in bocca”.

“Per questo andiamo ad Assen con determinazione. Questa è una pista che si adatta abbastanza bene sia al mio stile di guida che alla moto, quindi il nostro obiettivo è quello di continuare a fare passi in avanti puntando sicuramente al podio che rappresenta un risultato reale. Non vedo l’ora di essere in pista”.