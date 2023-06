SBK | Bassani esclusivo: "Ora ho controllo, so dove posso arrivare"

Il round di casa, si sa, ha sempre un sapore speciale. Questo fine settimana tocca agli italiani sentire il supporto del proprio pubblico, il mondiale Superbike fa tappa a Misano per il consueto appuntamento che apre la stagione estiva. Il weekend di gara della Riviera romagnola è uno dei più attesi da appassionati e soprattutto dai piloti, che cercheranno il miglior risultato possibile davanti alla propria gente.

Uno di questi è Axel Bassani, grande protagonista del campionato e ancora a caccia della sua prima affermazione. In vista del round di Misano, Motorsport.com ha incontrato il pilota del team Motocorsa, che ci ha raccontato le aspettative del weekend, aprendosi su diversi aspetti delle corse e mostrando un Bassani a 360 gradi.

Ciao Axel, prima di tutto come stai?

“Bene, dai. Mi sento bene, sono contento di essere arrivato finalmente a Misano. È la pista di casa, ne avevamo bisogno specialmente dopo il weekend di Barcellona che mi ha fatto tornare a casa un po’ stanco. Adesso mi sono un po’ recuperato e quindi sto bene”.

Cosa hai fatto in queste settimane di stop?

“La settimana dopo Barcellona siamo venuti qui a fare due giorni di test. Invece la scorsa settimana mi sono allenato praticamente tutti i giorni, però ho ricaricato bene le batterie. Avevo bisogno di stare un po’ a casa e staccare un po’”.

Soprattutto dal punto di vista mentale dopo Barcellona. Ma ora arriva Misano, che in termini di aspettative è sicuramente impegnativo…

“Misano è bello, perché sei a casa, vuoi far bene. Hai la pressione, ma è una pressione bella. Vedi la tua famiglia, sei vicino casa…poi sei in un bel posto, perché comunque Misano è vicino al mare. Si sta bene, è divertente”.

Hai parlato di pressione positiva. Potrebbe essere lei ad aiutarti ad aggiungere al tuo palmarès quel piccolo tassello che ancora ti manca?

“La vittoria secondo me è un po’ difficile adesso con Bautista. A meno che non gli succeda qualcosa, non è facile batterlo, perché credo sia su un altro livello rispetto a tutti. Dà tranquillamente 10 secondi al secondo in tutte le gare. È bravo e gestisce le forze meglio di tutti gli altri. Ma secondo me secondo o terzo è alla nostra portata. Non siamo distanti, siamo a un buon livello e vediamo se a Misano che siamo in casa si può fare qualcosa di più, soprattutto io con la moto”.

Tu hai modo di “rubare” qualche segreto ad Alvaro, guidando una moto che comunque è abbastanza simile?

“Sì, la moto è simile e lo stile di guida possiamo vederlo, perché abbiamo accesso ai dati. Però è uno stile di guida che non solo io, ma anche Michael (Rinaldi, ndr) e Danilo (Petrucci, ndr) abbiamo provato. Ma con noi non funziona. Continuiamo a insistere che dobbiamo guidare così, ci proviamo, ma non funziona. Non so, forse sarà per il peso, o che lui lo fa meglio. Ma a noi non dà un beneficio, quindi torniamo sulla nostra strada e guidiamo come ci viene. Ovviamente ci sono dei punti in cui si può cogliere, ma è difficile copiare il suo stile di guida”.

Axel Bassani, Motocorsa Racing Photo by: Motocorsa Racing

A proposito di peso…la questione del peso minimo tiene banco già dallo scorso anno e divide molti piloti del paddock

“Secondo me in una categoria come la MotoGP, il peso non fa tanta differenza perché c’è una gomma che ha la carcassa rigida, c’è tanta potenza e non si sente tanto la differenza di peso. Qui in Superbike le moto pesano di più, la carcassa è più morbida quindi vai a soffrire quando c’è tanto peso. Invece Alvaro, pesando poco, è come se la moto girasse a vuoto. Quindi non mette in crisi le gomme ed è lì che fa la differenza. Riesce a fare il giro veloce alla 15esima tornata mentre gli altri son lì a gestire perché non ne hanno più. È una cosa che si riscuote più sulle gomme”.

Quindi il fattore chiave del peso è proprio la gomma

“Sì. Anche noi vorremo spingere, ma se spingiamo come fa lui arriviamo al decimo giro che è finita la gara. Dall’11°, 12° giro in poi dobbiamo iniziare a gestire, lui invece spinge un po’ di più e continua sul suo passo. Invece noi al momento non possiamo farlo”.

In questo senso però può diventare favorevole per voi lavorare sulla Superpole Race, avendo solo 10 giri.

“Sì, ma noi non siamo forti né sul giro secco né nelle gare corte (ride, ndr). Però sì, di fatto se guardi le Superpole Race sono le uniche occasioni in cui Rea o Razgatlioglu sono riusciti a stare davanti ad Alvaro. Puoi fare 10 giri senza la pressione di gestire quindi lo puoi fregare. Però è tosta, perché ha un passo veramente veloce. Mentre tu sei al 110%, lui è ancora al 95%. Quindi tu puoi incappare in un errore, mentre lui no”.

Se devi ancora migliorare giro secco e gara breve, qual è l’aspetto in cui invece senti di essere migliorato?

“Secondo me sono migliorato sul lavoro all’interno del box. Però c’è ancora molto da fare. Un po’ anche quando sono in pista riesco a stare più tranquillo, gestisco di più le situazioni in gara senza farmi prendere o commettere qualche errore. Mi sento di avere più in mano quello che posso fare. So fino a dove posso arrivare, so quali sono i miei limiti. Magari tante volte mi fermo un po’ prima, mentre magari prima ero un po’ in balia. Mi sento più sicuro rispetto a qualche anno fa”.

Resta connesso su Motorsport.com per la seconda parte dell’intervista con Axel Bassani