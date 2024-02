SBK | Barni presenta la Ducati Panigale V4R di Petrucci

La stagione 2024 del Mondiale Superbike si presenta molto interessante, tra le tante novità di quest’anno. Tuttavia, c’è chi prosegue sulla linea della continuità, si tratta del team Barni, che oggi ha presentato la moto affidata sempre a Danilo Petrucci. Il binomio è cresciuto pian piano fino durante la scorsa stagione e adesso si prepara a tornare in pista.

Prima di entrare in azione, la squadra indipendente Ducati si presenta nella cornice di Reggio Emilia. Barni, sotto la guida del patron Marco Barnabò, ha tolto i veli alla Panigale V4R che porterà anche quest’anno il numero 9 del pilota ternano. Sulla quattro cilindri non figurano grandi cambiamenti in termini di livrea, con Spark ancora a fare da main sponsor e una carena in cui predomina il nero. Non mancano il rosso e il bianco, che anche lo scorso anno sono stati un marchio di fabbrica del team.

Danilo Petrucci, Barni Spark Racing Team Photo by: Barni Racing Team

“Abbiamo voluto entrambi questo rinnovo perché sia io che il team sappiamo che ci sono tutti i presupposti per fare meglio dello scorso anno dove sono arrivati risultati più che soddisfacenti. Se siamo ancora qui è perché vogliamo di più. Nel 2023 abbiamo impiegato metà stagione per arrivare a essere competitivi, ora ripartiamo con una consapevolezza diversa fin dall prima gara”, afferma Danilo Petrucci.

Gli fa eco Marco Barnabò, Team Principal Barni: “Nel 2024 sarà la decima stagione nel mondiale e chi sceglie di stare al nostro fianco si lega un po’ anche a Ducati. Sarebbe bello festeggiare con bei risultati, non ci manca niente per farlo: abbiamo lavorato duramente tutto l'inverno con i nostri partner tecnici e sono sicuro che i piloti hanno fatto altrettanto. Vogliamo essere protagonisti in tutti i campionati. Un ringraziamento speciale a Ducati e a tutti gli sponsor che ci permettono di competere ad alti livelli su tutti i fronti”.