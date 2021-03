SBK, Barni mostra la nuova livrea: nel 2021 la Ducati sarà nera!

Dopo un 2020 complicato, caratterizzato dalla scarsa continuità che ha penalizzato i risultati in pista, il team Barni riparte dal 2021 con Tito Rabat, che debutta quest’anno nel mondiale Superbike dopo tanti anni in MotoGP. Nuovo pilota, nuova veste. Già, perché la squadra bergamasca ha deciso di cambiare la livrea con cui si presenterà in pista nella prossima stagione.

Al posto del classico Rosso Ducati che abbiamo visto fino ad ora, campeggia il nero. Si tratta di una grande novità per il team indipendente che fa riferimento a Borgo Panigale. Visti i riscontri positivi avuti nei test di questi mesi in cui Rabat ha girato con la moto nera, tipica dei ‘prototipi’ da collaudare, Barni ha deciso di scendere in pista per tutta la stagione con la Panigale V4R nera.

Potremo vedere la quattro cilindri nera del team Barni in azione già da domani, quando tutti i piloti e tutte le squadre scenderanno in pista per i test collettivi a Barcellona. Rabat avrà così modo di girare con la sua nuova moto, di familiarizzare con le derivate di serie e di confrontarsi con coloro che saranno i suoi rivali per tutta la stagione 2021.

