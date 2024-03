SBK | Barcellona, SSP Race: Toprak batte Iannone e Bautista in volata

Se qualcuno aveva dei dubbi sulla scelta di Toprak Razgatlioglu di correre con BMW, oggi si sono dissipati con la maestosa vittoria del turco nella Superpole Race. La domenica di Barcellona si è aperta con la gara breve che ha lasciato col fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi e ha visto una grande battaglia fra il portacolori BMW, Alvaro Bautista e Andrea Iannone, secondo nel finale dopo aver beffato all’ultima curva il campione in carica.

L'ultimo giro al cardiopalma ha reso la vittoria un'incognita fino alla fine, perché all'ultima curva Razgatlioglu si è infilato "alla Valentino Rossi" su Bautista, che era al comando. Sembrava ormai finita quando all'ultimo momento Iannone si è infilato tra i due, prendendosi la seconda posizione a soli 75 millesimi dal vincitore. Terzo al traguardo il campione in carica, che conquista il podio dopo un avvio di gara che sembrava più opaco.

Su una pista come quella di Barcellona che è molto aggressiva per le gomme, era importante gestire anche nella Superpole Race, e i primi tre ci sono riusciti benissimo. Iannone, tornato in grande forma, è riuscito a restare nelle posizioni di testa dal semaforo alla bandiera a scacchi, mentre Razgatlioglu e Bautista sembravano più in difficoltà nelle fasi iniziali, ma si stavano solo preparando al grande show che ci hanno regalato nelle fasi finali di gara.

Ha invece perso il podio Nicolò Bulega, che ci ha provato fino all'ultimo salvo poi restare in quarta posizione. Alle spalle del rookie della Ducati si è piazzato Alex Lowes, molto incisivo nei primi giri ma arretrato nel finale e solo quinto. Il britannico della Kawasaki ha combattuto con suo fratello Sam Lowes nelle fasi iniziali, ma il pilota Marc VDS non va oltre l'11° posto dopo aver comandato la gara.

Se la Kawasaki nelle mani di Alex Lowes conquista la top 5, fatica ancora molto con Axel Bassani, che nella Superpole Race è solo 14°. Fa poco meglio Jonathan Rea, 13° con la Yamaha e in piena crisi. Il sei volte iridato non è mai riuscito a essere in lotta ed è rimasto indietro anche al compagno di squadra Andrea Locatelli, anche lui in difficoltà e solo ottavo. Sesto Michael van der Mark davanti a Danilo Petrucci, ottavo con la Ducati del team Barni. Chiude la top 10 la coppia GRT, con Remy Gardner e Dominique Aegerter in nona e decima posizione rispettivamente.