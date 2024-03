SBK | Barcellona, Libere: Bulega si impone, Bautista lo tallona

Dall’altra parte del mondo o in Europa, è sempre Nicolò Bulega a fare la voce grossa. Il portacolori Aruba.it Racing – Ducati si impone nel venerdì di libere del Round di Barcellona, secondo appuntamento della stagione 2024 del Mondiale Superbike. A distanza di tre settimane dall’appuntamento inaugurale in Australia, il rookieriparte da dove aveva finito e, dopo i test al Montmelo svolti la scorsa settimana, si conferma il più rapido.

A inseguire il pilota Ducati c’è Alvaro Bautista, che, dopo le difficoltà della mattina che lo hanno visto lontano dalla vetta, riesce a risalire la china per portarsi in seconda posizione, a 247 millesimi dal compagno di squadra. Il campione del mondo in carica firma così la doppietta Aruba nel venerdì catalano. Il duo beffa Toprak Razgatlioglu, che nelle FP1 era apparso in ottima forma, ma nel pomeriggio si piega alla Panigale V4R.

BMW è comunque competitiva a Barcellona, perché nella combinata al termine della prima giornata del weekend è terza e quarta con i portacolori ufficiali. Autori della doppietta la mattina, il turco e Michael van der Mark restano alle spalle solo delle due Ducati, da cui pagano un distacco che va dai 292 ai 338 millesimi.

A Barcellona inizia a fare capolino anche Jonathan Rea, che si prende la quarta posizione al termine del venerdì di libere. Il nordirlandese si sta adattando alla Yamaha e precede il compagno di squadra Andrea Locatelli, quinto nella combinata. Se nelle prime sei posizioni troviamo solo portacolori ufficiali, al settimo posto di piazza Andrea Iannone, che in sella alla Panigale V4R del team Goeleven è il migliore degli indipendenti.

Il pilota di Vasto chiude la prima giornata del suo secondo weekend in Superbike con un ritardo di quasi sei decimi dalla vetta e viene tallonato da Danilo Petrucci, ottavo. Ottimo il venerdì di Sam Lowes, che in sella alla Ducati del team Marc VDS è nono, mentre Remy Gardner chiude la top 10 con la Yamaha della formazione GRT. L’australiano precede Dominique Aegerter, dodicesimo, mentre tra i due compagni di squadra si inserisce Garrett Gerloff con la BMW del team Bonovo. Restando in casa BMW, l’ultimo è Scott Redding, solo diciottesimo.

Bisogna scorrere la classifica fino alla 13esima posizione per trovare la prima Kawasaki, che è quella di Axel Bassani. Il pilota veneto riesce a mettere le ruote della sua ZX-10RR davanti a quelle del più navigato Alex Lowes, che lo segue con 24 millesimi di ritardo in 14esima piazza. In difficoltà anche Michael Ruben Rinaldi, 15° con la Ducati Motocorsa.

Notte fonda per HRC, la cui moto più veloce è quella di Xavi Vierge, solo 16°. Iker Lecuona è 19° dietro al già citato Redding e a Philipp Oettl, 17°. Tito Rabat mette in archivio il venerdì di libere in 20esima posizione, davanti alla Yamaha griffata MotoXRacing di Bradley Ray, 21°. In coda al gruppo la coppia MIE formata da Tarran Mackenzie e Adam Norrodin, 22° e 23° rispettivamente.