SBK | Assen: Toprak beffa Bautista e trionfa in Gara 2

L'incertezza del meteo ha accompagnato la Superbike per tutto il round d'Olanda e Gara 2 non è stata differente: partita in condizioni di asciutto, ha visto la pioggia fare capolino a metà gara per poi consentire ai piloti di proseguire senza cambiare gomme. Ad avere la meglio in una seconda manche ricca di incognite e di battaglie è stato Toprak Razgatlioglu, autore di una gara in rimonta che gli ha consentito di beffare nel finale Alvaro Bautista, ben più favorito per la vittoria.

Le bagarre non sono mancate durante tutti i giri di gara e il campione del mondo in carica ne è stato grande protagonista, provando a chiudere il weekend con il successo, ma si è dovuto accontentare della seconda posizione al traguardo. Ci ha provato fino all'ultimo il portacolori Aruba.it Racing - Ducati, che ha dominato per gran parte della gara salvo poi doversi accodare al turco, che oggi ha centrato il suo primo successo ad Assen, portando anche BMW per la prima volta sul gradino più alto del podio in Olanda.

A chiudere il podio troviamo un combattivo Remy Gardner, che si è distinto in Gara 2 per i grandi sorpassi e la solidità. L'australiano è il migliore degli indipendenti e dei piloti Yamaha. Non sono mancate le battaglie con i compagni di marca, primo fra tutti Andrea Locatelli, che ha sfiorato il successo andando al comando per pochi giri, ma si è poi dovuto accontentare della quinta posizione dopo un errore che lo ha portato largo.

Tra i due piloti Yamaha si è inserito Andrea Iannone che, dopo una Superpole Race complicata a causa delle gomme, si è riscattato combattendo duramente per provare a salire sul podio. Il portacolori Goeleven è rimasto quarto, seconda Ducati al traguardo. Sesta posizione per Michael van der Mark, che ha chiuso l'appuntamento di casa in sesta posizione, nonostante avesse provato il brivido delle posizioni del podio grazie alle tante bagarre accese durante Gara 2.

Settimo Sam Lowes, più staccato rispetto al gruppo dei primi sei che ha lottato duramente per le posizioni del podio. Il britannico del team Marc VDS ha preceduto Dominique Aegerter, ottavo con l'altra Yamaha del team GRT. Lo svizzero è riuscito a rimanere davanti a Nicolo Bulega, più in difficoltà rispetto al compagno di squadra e al resto del gruppo. Il rookie ha chiuso Gara 2 in nona posizione perdendo anche la leadership del campionato a favore del compagno di squadra, ora in vetta alla classifica. Chiude la top 10 Xavi Vierge con la Honda.

Gara 2 da dimenticare per Jonathan Rea, partito benissimo allo spegnersi del semaforo e in lotta per le posizioni di vertice nelle prime fasi di gara. Tuttavia, la consistenza del pilota Yamaha è venuta meno con il passare delle tornate ed è rimasto nel traffico. La sua domenica si è conclusa nella ghiaia dopo un contatto con il compagno di squadra Alex Lowes, che ha rimediato una contusione al secondo dito della mano destra.

In difficoltà anche Michael Ruben Rinaldi, solo 13° con la Ducati del team Motocorsa. Il vincitore di Gara 1 Nicholas Spinelli ha faticato maggiormente nella domenica olandese chiudendo in 18esima posizione. Molto attardato Axel Bassani, che non è andato oltre la 18esima posizione.