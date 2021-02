SBK: Assen posticipata, si parte a maggio da Estoril

Il Mondiale Superbike sarebbe dovuto partire, come di consueto, da Phillip Island a fine febbraio, ma il Covid-19 ha condizionato anche la stagione 2021, costringendo Dorna e gli organizzatori a posticipare l’avvio del campionato. Questo avrebbe dovuto iniziare a fine aprile dallo storico circuito di Assen, ma l’inizio della nuova stagione verrà posticipato ancora una volta.

A seguito dell’evolversi della pandemia, la FIM, Dorna WSBK, il TT Circuit Assen ed il Governo olandese hanno deciso di rimandare il round inaugurale del 2021 a causa delle restrizioni per cui non sono consentiti eventi di massa fino al 1 giugno 2021. Da appuntamento iniziale dunque, il round di Assen si sposta a luglio ed è già stato ricollocato nel fine settimana dal 23 al 25 luglio. La stagione inizierà così il primo weekend di maggio ad Estoril, in Portogallo.

Al momento il round di Assen è l’unico a subire cambiamenti e sembra che nessun altro appuntamento sia cancellato o spostato. Ad ogni modo, FIM e Dorna continuano a lavorare per far sì che la stagione 2021 si possa svolgere in maniera relativamente regolare e ogni modifica sarà comunicata tempestivamente.

Il calendario provvisorio Superbike del 2021