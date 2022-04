SBK | Assen: Bautista trionfa in Gara 2, clamoroso Rea stende Toprak

Carica lettore audio

Gara 2 ad Assen regala spettacolo, ma soprattutto colpi di scena, che vedono protagonisti proprio i contendenti al titolo. Alvaro Bautista trionfa e lo fa dominando con una gara in solitaria, favorito anche dal momento che ha cambiato definitivamente le sorti della seconda manche: a metà gara, mentre erano in lotta per le posizioni del podio, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu finiscono nella ghiaia. Il pilota Kawasaki, in un tentativo di sorpasso sul campione del mondo in carica, lo centra ed entrambi chiudono la gara con largo anticipo, lasciando definitivamente strada libera allo spagnolo della Ducati, che si invola verso il primo successo del weekend.

Il trio che ha sempre fatto la differenza, si sfalda in Gara 2 cedendo il passo agli outsider, che però si accodano a un Bautista imprendibile: il portacolori Aruba.it – Racing Ducati infatti passa sotto la linea del traguardo con ben 8 secondi di vantaggio su un ottimo Andrea Locatelli. Per una Yamaha disperata, ce n’è un’altra che festeggia ed è proprio quella del bergamasco, che si era portato in seconda posizione già nelle prime fasi di gara, quando era all’inseguimento di Toprak, primo prima di soccombere all’attacco di Bautista e poi finito nella ghiaia.

Locatelli trova così il primo podio della stagione sulla stessa pista dove lo scorso anno aveva conquistato il suo podio all’esordio in Superbike, pur pagando oggi un ritardo importante dal vincitore. Il pilota Yamaha è riuscito a prendersi la seconda posizione nel finale, sopravanzando un ottimo Iker Lecuona, che centra il podio nel suo secondo round nel mondiale delle derivate di serie. Lo spagnolo regala a Honda una terza posizione che sa di vittoria e lo fa nell’anno del debutto, mostrando grande consistenza.

Lecuona si tiene dietro Alex Lowes, unica Kawasaki ufficiale superstite. Il britannico porta la moto per la prima volta al traguardo in questo weekend e chiude in quarta posizione, a ben 13 secondi da Bautista, vincitore e leader del mondiale. Dietro Lowes troviamo Axel Bassani, nelle posizioni da podio fino a metà gara ma poi quinto al traguardo. Il pilota del team Motocorsa però è il migliore degli indipendenti e conclude Gara 2 davanti a un rinvigorito Scott Redding.

Il britannico ottiene in Gara 2 il miglior risultato da quando è in BMW e con la sesta posizione finale è il migliore dei piloti della Casa di Monaco. Redding passa sotto la bandiera a scacchi davanti all’ex compagno di squadra in Ducati Michael Ruben Rinaldi, settimo a ben 23 secondi dal vicino di box e dominatore della gara. BMW sorride al termine del round di Assen, con entrambe le moto in top 10: uno stoico Michael van der Mark, ancora dolorante, è ottavo. Chiudono la top 10 Xavi Vierge e Lucas Mahias, nono e decimo rispettivamente.

Gara da dimenticare per il team GRT, che vede entrambi i piloti a terra. Lasciano Assen con l’amaro in bocca anche il team Go Eleven con Philipp Oettl e Loris Baz, anche loro caduti e costretti al ritiro. Per quanto riguarda gli italiani, Roberto Tamburini è 11°, mentre Gabriele Ruiu è 16°.