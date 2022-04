SBK | Assen: Bautista padrone delle libere del venerdì

Carica lettore audio

Il round di Aragon si è concluso nel segno di Alvaro Bautista e proprio con la sua firma comincia il secondo appuntamento della stagione. Ad Assen Il pilota del team Aruba.it Racing – Ducati riparte da dove aveva lasciato in Spagna e chiude il venerdì di libere con il miglior crono della combinata. Il leader del mondiale vola anche in Olanda e sigla il secondo crono nelle FP1 e il migliore nelle FP2. Questo gli consente di andare al comando e candidarsi anche questo fine settimana come l’uomo da battere.

A contendere il primato dello spagnolo c’è Toprak Razgatlioglu, apparso rinvigorito dopo le difficoltà di Aragon e finalmente competitivo. Il campione del mondo in carica ha iniziato il round di Assen firmando il tempo più rapido nelle FP1, accodandosi solo a Bautista nella seconda sessione. Al termine del venerdì dunque, il portacolori Yamaha paga solo 84 millesimi dal leader di giornata e della classifica.

Nel venerdì di Assen insegue Jonathan Rea, che nella classifica combinata è terzo a ben 298 millesimi dalla vetta. Quasi tre decimi separano il pilota Kawasaki dallo spagnolo della Ducati, ma il sei volte campione del mondo ha migliorato il suo crono nella sessione pomeridiana, avvicinandosi ai due che lo precedono e ricomponendo così il trio che viene considerato come quello che lotterà costantemente per il titolo.

Il “primo degli altri” è Alex Lowes, che ad Assen sembra essere partito col piede giusto e firma il quarto crono nella combinata. Il pilota Kawasaki, una volta messi da parte i problemi fisici, sta lavorando sul suo feeling con la ZX-10RR e si porta a 390 millesimi dalla vetta al termine del venerdì di libere. Dietro di lui troviamo un ottimo Iker Lecuona, autore di una grande prestazione nelle FP1. Lo spagnolo della Honda si è infatti messo in seconda posizione alle spalle di Bautista, ma chiude il venerdì con il quarto crono dopo il nono tempo del pomeriggio.

Paura per Lecuona proprio nelle FP2, in cui è stato protagonista di una caduta che lo aveva lasciato in terra. È stata prontamente esposta la bandiera rossa, durata fortunatamente per pochi minuti. Il pilota si è rialzato quasi subito e, dopo un rapido controllo, è tornato al box. Non si conclude invece con grande soddisfazione il venerdì del suo compagno di squadra Xavi Vierge, solo 15° al termine delle due sessioni di prove libere.

Alle spalle di Lecuona c’è Garrett Gerloff, che ancora una volta si mostra particolarmente efficace nelle libere, ma poi deve capitalizzare in gara. Lo statunitense è sesto e primo dei piloti indipendenti, pagando però un ritardo di più di sei decimi da Bautista. Il portacolori GRT precede Michael Ruben Rinaldi, che chiude il suo venerdì con il settimo crono. 634 millesimi è il distacco tra il romagnolo e il compagno di squadra che comanda le libere, mentre Rinaldi è costretto a inseguire. Fatica anche Andrea Locatelli, solo nono al termine della prima giornata. Tra i due si inserisce Loris Baz, ottavo in sella alla BMW del team Bonovo. Il francese è il primo dei rappresentanti della Casa di Monaco, ma fa un grande passo in avanti Scott Redding, 11° con la M1000RR del team ufficiale. Il britannico perde la top 10 per soli 3 millesimi, a favore invece di Axel Bassani, decimo con la Ducati del team Motocorsa.

Incappano in una giornata difficile gli altri piloti BMW: Eugene Laverty non va oltre il 21° crono ed è protagonista di una brutta caduta nella sessione mattutina, fortunatamente senza conseguenze. Attardato anche il rientrante Michael van der Mark, al suo primo round stagionale dopo l’infortunio alla gamba che lo ha tenuto fermo per Aragon. Sulla pista di casa, l’olandese è 20°.

Ad Assen ritroviamo inoltre Leon Haslam, in sella alla ZX-10RR del team Pedercini. Il britannico, che aveva in programma quattro wild card quest’anno, è già in pista per il round di Assen, in cui è stato chiamato a sostituire Loris Cresson. Il belga e la struttura di Lucio Pedercini hanno infatti interrotto il loro rapporto con effetto immediato ed è proprio il britannico a correre questo weekend. Haslam chiude il suo venerdì in quattordicesima posizione.