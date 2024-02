SBK | Asfalto troppo abrasivo: in Australia gare flag-to-flag

I test di lunedì e martedì sono stati importanti per il Campionato Mondiale Superbike, che ha raccolto informazioni preziose non solo in termini di prestazioni delle moto, ma anche di reazione delle gomme al nuovo asfalto di Phillip Island. Così, Pirelli, Dorna, FIM e i responsabili delle Case hanno optato per la scelta più sicura: disputare le gare in regime di flag-to-flag.

L’asfalto australiano è molto abrasivo, pertanto, per quanto riguarda le due gare della Superbike, si avrà una finestra di pit stop in cui cambiare le gomme. Su un totale di 20 giri (non più 22 come inizialmente previsto), si potrà effettuare il pit stop tra il 9° e l’11° giro. Stesso discorso per la Supersport, che su 18 giri totali avrà una finestra di cambio tra l’8° e il 10° giro.

Inoltre, bisognerà obbligatoriamente cambiare la gomma posteriore, mentre per quanto riguarda l’anteriore si potrà scegliere se mantenerla o meno in base alla disponibilità. Per il round d’Australia, storicamente molto impegnativo per moto e piloti per via del layout, Pirelli ha scelto solo mescole più dure, nello specifico SC0 e SC1. Nell’allocazione per il primo weekend di gara dell’anno non sono previste le SCQ né le SCX.

Gregorio Lavilla ha voluto spiegare la scelta: "Il circuito si è comportato in modo eccellente con il nuovo asfalto. Mentre la gomma viene stesa gradualmente, le condizioni della pista si evolvono, ponendo alcune sfide. Poiché gli pneumatici sono stati spediti a fine novembre per arrivare a questa prima gara, non c'è stato abbastanza tempo per sviluppare pneumatici specifici per le attuali condizioni dell'asfalto”.

“Abbiamo valutato attentamente la situazione, considerando le prime attività in pista dopo la stesura dell'asfalto e i due giorni di test che abbiamo condotto all'inizio della settimana. Le condizioni sono certamente migliorate, ma forse non abbastanza, soprattutto se si considera la natura impegnativa e veloce di questo tracciato. In tali circostanze, in collaborazione con la Direzione Gara, la FIM e il Circuito GP di Phillip Island, dobbiamo optare per l'opzione più sicura, che è di fondamentale importanza”, conclude.