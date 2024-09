SBK | Aragon, Superpole Race: Bautista batte Razgatlioglu in volata

Gara 1 ad Aragon ha regalato spettacolo e anche il terzo giorno di azione in pista inizia con tanti sorpassi e duelli fino all’ultimo giro. La Superpole Race in terra spagnola ha infatti visto una sfida a tre tra Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega per il successo della gara breve di domenica mattina, con un continuo scambio di posizioni tra i grandi protagonisti del campionato.

Una gara emozionante, con i primi tre racchiusi in soli 172 millesimi, a dimostrazione di quanto sia stata una corsa intensa, con tanta azione racchiusa in dieci tornate. A spuntarla, però, è stato Alvaro Bautista, il quale ha trovato il sorpasso decisivo con una manovra decisa alla chicane 14/15 su Razgatlioglu, per poi resistere fino alla bandiera a scacchi con un’ultima curva pennellata in maniera perfetta.

La corsa era iniziata con la pole di Bulega, il quale era riuscito a mantenere la testa della corsa davanti a Iannone, il vincitore di Gara 1. Se la corsa del sabato era però stata caratterizzata da una gara di gruppo con gap contenuti, la gara di oggi ha mostrato un passo ben più sostenuto sin dalle prime battute e, non a caso, i distacchi si sono subito ampliati.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Già al secondo giro, infatti, sia Razgatlioglu che Bautista sono riusciti a superare Iannone, con l’italiano che è così scivolato al quarto posto, poi mantenuto fino al traguardo seppur con un distacco di quasi 5 secondi, proprio a causa di questa differenza di passo tra i primi tre e il resto del gruppo. I protagonisti del campionato hanno subito iniziato a dare spettacolo dopo tre tornate, con Razgatlioglu e Bulega che si sono scambiati sostanzialmente le posizioni per quasi quattro passaggi consecutivi.

Il turco ha sferrato la sua mossa a tre giri dalla fine, quando con un bel cambio di direzione, ha sorpreso Bulega alla chicane, facendo sì che l’italiano non potesse avere nemmeno una buona accelerazione in uscita. Un sorpasso deciso, ma è proprio in quel momento che è uscito Bautista: poco secondi dopo, lo spagnolo ha sopravanzato il compagno di squadra, salendo al secondo posto, ma con ancora un giro da completare.

Esattamente come era successo prima per Razgatlioglu, Bautista ha sfoderato il sorpasso decisivo alla chicane 14-15, tratto dove è stato competitivo per tutto il weekend fino a questo momento. Un attacco pennellato, resistendo poi fino alla bandiera a scacchi: lo spagnolo ha così messo insieme tutto quello che non gli era riuscito in Gara 1, dove aveva dimostrato di avere il passo, ma aveva commesso qualche errore e lungo di troppo, dovendo rimontare in più occasioni.

Chiude quarto Iannone che, sul finale, ha resistito a Gerloff con la BMW. Più staccato in sesta posizione Danilo Petrucci davanti alla Honda di Iker Lecuona, che precede a sua volta Van der Mark, Virge e Redding a chiudere la top 10. Caduto nei primi giri di gara Alex Lowes dopo un brutto movimento della moto in uscita da curva 1.