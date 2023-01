SBK | A Jerez i primi test 2023: occhi su Bautista e su Petrucci

Carica lettore audio

Dopo due anni particolari a causa della pandemia, l’inverno del mondiale Superbike torna a essere corto: la stagione inizia infatti a fine febbraio a Phillip Island e per questo le derivate di serie tornano in pista questa settimana per tre giorni di test sul tracciato di Jerez. Saranno presenti quasi tutti i team, che si preparano per arrivare nella miglior forma possibile al round di apertura della stagione.

Le vacanze sono finite per piloti e squadre, che volano in Andalusia per riprendere confidenza con le moto e con le sensazioni della pista. C’è ovviamente grande attesa per Alvaro Bautista, che si presenta da campione del mondo e con la moto fresca di presentazione. Occhi puntati sullo spagnolo e la sua Panigale V4R, che sarà indubbiamente la coppia da battere. Ma i test saranno anche la prima occasione di confronto tra le squadre, con Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea in pista.

I tre che si sono contesi il titolo tornano a condividere la pista per un primo assaggio di quella che sarà la stagione 2023. Le squadre ufficiali si presentano a Jerez con la determinazione di riprendere da dove hanno lasciato per poter dare battaglia e provare ad apporre la propria firma sul campionato che si aprirà alla fine del mese di febbraio.

I test di Jerez saranno però anche l’occasione per i team indipendenti di provare e prepararsi alla stagione. Vedremo in azione di nuovo Tom Sykes, che torna nel mondiale in sella alla Kawasaki del team Puccetti, ma avremo anche l’occasione di vedere Danilo Petrucci per la prima volta alla guida della Ducati Panigale V4R del team Barni.

Non solo Superbike, nei test di Jerez c’è spazio anche per la Supersport, che porta in pista la Ducati di Nicolò Bulega e la Kawasaki di Can Oncu, tra gli altri. Tante le novità della classe 600, che vede il debutto di Andrea Mantovani con la Yamaha del team Evan Bros, così come l’esordio di John McPhee con la Kawasaki del team Vince64. In pista ci saranno anche Adrian Huertas e Yuta Okaya.