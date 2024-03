SBK | A Barcellona debuttano i nuovi pneumatici Pirelli

La Superbike torna in azione e lo fa sul Circuito di Barcellona, dove la scorsa settimana ha svolto anche dei test di preparazione. L’appuntamento catalano apre la stagione europea delle derivate di serie, che scendono in pista questo weekend per rinnovare la lotta al titolo.

Anche Pirelli è pronta al secondo round del 2024 e, per l’occasione, fa debuttare degli pneumatici nuovi che i piloti hanno avuto modo di testare già nei test di mercoledì e giovedì. Si tratta di una soluzione per l’anteriore e una per il posteriore. Nel primo caso, è un’evoluzione della SC1 di gamma in specifica C0516 che punta a offrire maggiore stabilità. Nel secondo caso, è lo sviluppo della SCX di sviluppo B0800 che è stata usata lo scorso anno dai piloti e che ha l’obiettivo di incrementare stabilità e prestazioni.

Oltre alle novità, i piloti potranno scegliere tra le diverse opzioni che Pirelli porta. In totale, disporranno di 67 pneumatici, 31 all’anteriore e 36 al posteriore. Per quanto riguarda l’anteriore, si potrà scegliere fra la SC1 di gamma in mescola media, la nuova SC1-A (anche questa in mescola media) e la SC2, più dura. Per quanto riguarda il posteriore, è confermata la SCX di gamma in mescola super morbida, affiancata alla nuova SCX-A. Presente anche la SC0 morbida di gamma. Come di consueto, la fornitura prevede gomme intermedie e da bagnato in caso di pioggia.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati, Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto, afferma: “Quello di Barcellona è per noi un circuito ideale per introdurre delle novità, innanzitutto perché il weekend di gara arriva poco dopo due giorni di test proprio su questo tracciato; pertanto, abbiamo già alcuni dati a disposizione, e poi perché questa è una pista abbastanza impegnativa per i pneumatici quindi è un ottimo proving ground per capire sùbito se una soluzione presenta dei punti deboli. Quest’anno portiamo due nuovi pneumatici con l’obiettivo di migliorare ulteriormente prestazioni e stabilità rispetto alle soluzioni di gamma”.

“La SC1 anteriore di sviluppo ha già avuto buoni riscontri sia nei due test svolti a inizio 2024 sia in quello della settimana scorsa, e per questo è stata una scelta naturale quella di proporla anche nell’allocazione di gara. Sulla nuova posteriore C0900 abbiamo meno informazioni, solo quelli del test di settimana scorsa, ma è una soluzione che si muove sulle orme della B0800 introdotta nel 2022 e già largamente utilizzata nel 2023, l’abbiamo proposta ai team per il test di giovedì e venerdì scorsi e i riscontri sono stati positivi, per questo abbiamo deciso di inserirla nell’allocazione per la gara. Sul circuito di Barcellona si raggiungono alte velocità di punta e i piloti dovrebbero trarre beneficio dalla maggiore stabilità offerta da queste nuove opzioni”, conclude il Direttore Racing Moto Pirelli.