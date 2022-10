SBK 2022 | Ecco gli orari tv di Sky e TV8 del round di Villicum

Carica lettore audio

La stagione europea si è conclusa due settimane fa e ora il mondiale Superbike vola verso le ultime tre tappe di questo calendario. Prima fermata, Argentina. Sulla pista di San Juan El Villicum si rinnova la sfida tra Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu, con Jonathan Rea sempre più lontano dai sogni iridati. Lo spagnolo arriva da leader della classifica dopo aver trionfato a Portimao, pista sulla carta non congeniale, negando la tripletta al campione del mondo in carica, che invece era pronto a ricucire il gap.

I due sono separati da 56 punti (meno di un round di distacco), per Toprak è vietato sbagliare se vuole portare avanti la difesa al titolo. Sarà obbligatorio vincere per Jonathan Rea, che manca dal gradino più alto del podio da maggio (round dell’Estoril). Lo separano ormai 82 punti dal portacolori Ducati e le speranze di poter conquistare il settimo titolo mondiale.

L’intero round di San Juan Villicum verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD, che coprirà l’evento dal venerdì. TV8 trasmetterà in chiaro in diretta le due gare lunghe e la Superpole Race in differita, come di consueto. Attenzione agli orari, perché in Argentina si corre nella serata italiana.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 21 ottobre

Prove Libere 1 SBK: 15:25-16:10

Prove Libere 2 SBK: 20:00-20:45

Sabato 22 ottobre

Superpole SSP: 16:25-16:45

Superpole SBK: 17:10-17:25

Gara 1 SSP: 18:00

Gara 1 SBK: 20:00

Domenica 23 ottobre

Superpole Race SBK: 17:00

Gara 2 SSP: 18:30

Gara 2 SBK: 20:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 21 ottobre

Gara 1 SBK: 20:00

Domenica 22 ottobre

Superpole Race SBK: 19:00 (differita)

Gara 2 SBK: 20:00