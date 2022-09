SBK 2022 | Ecco gli orari tv di Sky e TV8 del round di Magny-Cours

Carica lettore audio

Dopo cinque settimane di pausa estiva, il mondiale Superbike accende i motori e lo fa tornando in azione a Magny-Cours. L’appuntamento francese è stato crocevia mondiale in diverse occasioni e proprio qui negli ultimi anni Jonathan Rea ha festeggiato matematicamente alcuni dei suoi sei titoli mondiali.

La situazione che si presenta questo weekend però è diversa: Alvaro Bautista arriva a Magny-Cours da leader del campionato e il pilota Kawasaki è inseguitore con un distacco di 31 punti. Attenzione però a Toprak Razgatlioglu, rinvigorito in questa ultima fase di stagione e pronto a ridurre ulteriormente il gap nella generale, che a inizio anno era ampio.

Sarà ancora una volta lotta a tre nel mondiale, con outsider pronti a inserirsi nella battaglia. Honda e BMW hanno mostrato una grande crescita nelle ultime gare e hanno raccolto dati importanti nei test svolti a Barcellona a fine agosto.

L’intero round di Magny-Cours verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD, mentre TV8 trasmetterà come di consueto le due gare lunghe in diretta e la Superpole Race in differita.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 9 settembre

Prove Libere 1 SBK: 10:30-11:15

Prove Libere 2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 10 settembre

Superpole SSP: 10:25-10:45

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 11 settembre

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 14:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 10 settembre

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 11 settembre

Superpole Race SBK: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 14:00