SBK 2022 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Donington

A distanza di un mese, la Superbike riaccende i motori e vola a Donintgon per il quinto appuntamento della stagione. Il round britannico sarà la gara di casa per molti piloti del mondiale, primo fra tutti Jonathan Rea, che arriva davanti al suo pubblico con la voglia di ridurre il gap in classifica dal leader del campionato Alvaro Bautista.

Il pilota Kawasaki si presenta a Donington da inseguitore, con ben 36 punti di distacco dallo spagnolo, che in questa fase di stagione appare veramente in forma e pronto a fuggire in classifica. L’obiettivo del sei volte campione del mondo però è quello di fermare la cavalcata del portacolori Aruba.it Racing – Ducati e il round britannico può essere una buona occasione.

Forte di un round di Misano glorioso, Alvaro Bautista invece vuole continuare a inanellare successi e in Gran Bretagna proverà a incrementare ulteriormente il gap da Rea. Il pilota Ducati sta sfruttando al massimo il potenziale della Panigale V4R e del suo stato di forma incredibile, il binomio che nel 2019 aveva fatto sognare si è ripresentato più solido e a Donington l’obiettivo è quello di confermarsi.

Cercherà delle conferme anche Toprak Razgatlioglu: il campione del mondo in carica ha centrato il suo primo successo stagionale proprio nello scorso round a Misano. Il turco ha messo la sua firma sulla Superpole Race, un’iniezione di fiducia importante dopo un avvio di stagione in salita. La R1 al momento non sembra all’altezza della ZX-10RR e della quattro cilindri di Borgo Panigale, in classifica infatti il pilota Yamaha è staccato di ben 79 punti dal leader Bautista.

Sebbene Bautista, Rea e Razgatlioglu siano i tre contendenti al titolo, non bisogna dimenticarsi della lotta alle loro spalle. I rispettivi compagni di squadra saranno un ago della bilancia, così come i portacolori Honda e i piloti dei team indipendenti, che si mostrano in forma e pronti a inserirsi nella battaglia per l’ultimo gradino del podio (al momento la vittoria sembra sempre una questione fra i tre) o per la quarta piazza.

L’intero round di Donington si potrà seguire in diretta su Sky Sport MotoGP già a partire dal venerdì con le prove libere. La programmazione mantiene il classico format grazie all’assenza di concomitanze, ma sarà tutto spostato di un’ora per via del fuso orario con la Gran Bretagna (meno un’ora rispetto all’Italia).

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT

Venerdì 15 luglio

Prove Libere 1 SBK: 11:30-12:15

Prove Libere 2 SBK: 16:00-16:45

Sabato 16 luglio

Superpole SSP: 11:25-11:45

Superpole SBK: 12:10-12:25

Gara 1 SBK: 15:00

Gara 1 SSP: 16:15

Domenica 17 luglio

Superpole Race SBK: 12:00

Gara 2 SSP: 13:30

Gara 2 SBK: 15:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 16 luglio

Gara 1 SBK: 15:00

Domenica 17 luglio

Superpole Race SBK: 14:00 (differita)

Gara 2 SBK: 15:00