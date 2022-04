SBK 2022 | Ecco gli orari tv di Sky e TV8 del round di Assen

Carica lettore audio

Il primo round della stagione 2022 del mondiale Superbike è già andato in archivio e ci ha lasciato un inizio di campionato incredibile, con una lotta al titolo già combattuta sul filo dei millesimi. Dopo due settimane da Aragon, le derivate di serie tornano in pista per il secondo appuntamento stagionale e lo fanno sul tracciato di Assen.

La storica pista olandese torna in calendario nel mese di aprile come da tradizione, dopo che lo scorso anno era stato posticipato a luglio. In questa sorta di ritorno alla normalità, la Superbike è pronta ad affrontare le curve del TT, che promettono di regalare spettacolo: Alvaro Bautista arriva da leader, dopo un ritorno scoppiettante in sella alla Ducati. Lo spagnolo è apparso subito a suo agio con la Panigale V4R, vincendo due gare su tre e piegando Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu.

Il pilota Kawasaki è pronto alla rivincita sulla pista dove “è padrone di casa”. Ad Assen infatti ha vinto 15 volte, diventando l’anno scorso il pilota più vincente su un singolo tracciato. Sarà proprio nel round olandese che Rea proverà a non far fuggire in campionato sin da subito Bautista. Ma attenzione al campione del mondo in carica, in estrema difficoltà ad Aragon, ma determinato a riscattarsi in Olanda. Razgatioglu ha raccolto tre terzi posti nell’appuntamento inaugurale, una pista non particolarmente congeniale alle Yamaha. Ad Assen però proverà a dare una svolta.

L’intero round di Assen si potrà seguire in diretta su Sky Sport Action. Le derivate di serie si spostano sul canale 205 per la concomitanza con la MotoGP in Portogallo. Proprio per questo Gara 2 della Superbike viene posticipata alle ore 15:15.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT ACTION

Venerdì 22 aprile

Prove Libere 1 SBK: 10:30-11:15

Prove Libere 2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 23 aprile

Superpole SSP: 10:25-10:45

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 24 aprile

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 15:15

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 23 aprile

Gara 1 SBK: 18:00 (differita)

Domenica 24 aprile

Superpole Race SBK: 18:30 (differita)

Gara 2 SBK: 19:00 (differita)