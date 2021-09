SBK 2021: ecco gli orari tv di Sky e TV8 del Round di Portimao

La tragica scomparsa di Dean Berta Vinales ha lasciato un segno profondo nel paddock della Superbike, lacerato dal dolore per la perdita di un giovane pilota. Tuttavia, come voluto anche dalla famiglia, le corse vanno avanti e non c’è tempo per fermarsi. Il mondiale delle derivate di serie torna in pista questo fine settimana e lo fa sulla spettacolare pista di Portimao, teatro dell’ultimo appuntamento europeo di questa stagione così avvincente.

Toprak Razgatlioglu arriva in Portogallo da leader della classifica, con 20 punti di vantaggio su Jonathan Rea, che però si reca nel suo feudo. Qui infatti è uno dei piloti più vincenti e può provare a ridurre il gap, forte anche delle difficoltà che sulla carta attendono la Yamaha. Il duello mondiale si fa sempre più intenso, il turco si conferma davvero come l’unico che può fermare l’egemonia del campione in carica e chiave sarà l’ultimo round di questa tripletta impegnativa.

Non bisognerà però perdere di vista gli altri avversari. Come al solito, Razgatlioglu e Rea dovranno confrontarsi con la Ducati, terza forza in campo ed efficace a Jerez con Scott Redding, che ha conquistato due podi nelle due gare disputate. Il britannico sarà affiancato dal compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi, determinato a far bene per rifarsi di un round andaluso meno convincente. Attenzione anche a Honda, che nelle mani di Alvaro Bautista è salita sul podio in Spagna per il secondo fine settimana consecutivo.

L’intero round di Portimao sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD a partire dalla prima sessione di prove libere del venerdì. TV8 trasmetterà le gare a partire dal sabato. Attenzione, perché gli orari consueti andranno spostati avanti di un’ora. La Superbike infatti corre questo fine settimana in Portogallo, che ha un fuso orario diverso rispetto all’Italia.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 1 ottobre

Prove Libere 1 SBK: 11:30-12:15

Prove Libere 1 SSP: 12:25-13:10

Prove Libere 2 SBK: 16:00-16:45

Prove Libere 2 SSP: 17:00-17:45

Sabato 2 ottobre

Superspole SSP: 11:25-11:45

Superpole SBK: 12:10-12:25

Gara 1 SBK: 15:00

Gara 1 SSP: 16:15

Domenica 3 ottobre

Superpole Race SBK: 12:00

Gara 2 SSP: 13:30

Gara 2 SBK: 15:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 2 ottobre

Gara 1 SBK: 15:00

Domenica 3 ottobre

Superpole Race: 14:00 (differita)

Gara 2 SBK: 15:00