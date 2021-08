SBK 2021: ecco gli orari TV di SKY e TV8 del round di Navarra

Dopo 2 settimane di stop, in seguito al fine settimana di gara in Repubblica Ceca, a Most, il Mondiale Superbike torna in Spagna per correre sul tracciato di Navarra.

La sfida per il titolo iridato Piloti tra il pluri-campione Jonathan Rea e il giovane rampante Toprak Razgatlioglu è più che mai aperta. I due sono divisi da pochi punti e, come terza incomoda, c'è sempre la Ducati ufficiale.

Per seguire tutto ciò che accadrà in pista, ecco i palinsesti televisivi di Sky e TV8. Su Sky sarà trasmesso per intero il weekend di gara sul canale Sky Sport MotoGP. Sul Digitale Terrestre - canale TV8 - saranno trasmesse in diretta le due manche di gara più la Superpole.

Programmazione Sky (Dirette)

Venerdì 20 agosto

10:30 – 11:15 Prove Libere 1 SBK

15:00 – 15:45 Prove Libere 2 SBK

Sabato 21 agosto

10:25 – 10:45 Superpole Supersport

11:10 – 11:25 Superpole SBK

14:00 – Gara 1 SBK

15:15 – Gara 1 Supersport

Domenica 22 agosto

11:00 - Superpole Race SBK

12:30 - Gara Supersport

14:00 – Gara 2 SBK

Programmazione TV8 (Dirette)

Sabato 21 agosto

14:00 - Gara 1 SBK

Domenica 22 agosto

13:00 - Superpole Race SBK (differita)

14:00 - Gara 2 SBK