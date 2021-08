SBK 2021: ecco gli orari tv di Sky e TV8 del Round di Most

L’attesa è finita! La Superbike torna in Repubblica Ceca e per la prima volta nella storia si reca a Most, il nuovo impianto che ospiterà il sesto round della stagione. La lotta per il mondiale si rinnova dunque questo fine settimana su una pista ignota ai piloti, che arriveranno senza riferimenti e il weekend sarà tutto da scoprire.

Most è il 50esimo circuito ad entrare nel calendario del mondiale Superbike, è l’ultimo in ordine di arrivo dopo Barcellona, che ha fatto il suo ingresso lo scorso anno. Il tracciato ceco è arrivato in corsa, essendo annunciato a campionato già iniziato. Le aspettative sono molte, soprattutto perché i piloti avranno l’occasione di mettersi alla prova partendo dalle stesse condizioni, ovvero la poca conoscenza della pista.

Sulla carta, Jonathan Rea si reca a Most da favorito, essendo tornato leader della classifica in occasione dello scorso round disputato ad Assen, dove ha conquistato una splendida tripletta portandosi a 33 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu. Il turco della Yamaha cercherà il riscatto sulla pista ceca dopo lo zero pesante di Gara 2 in Olanda. La caduta causata da Garrett Gerloff ha compromesso il suo weekend e l’alfiere di Iwata cercherà di recuperare il terreno perso cercando di non compromettere anche il mondiale.

Attenzione però agli ‘outsider’, in cui rientra anche la Ducati. Già, perché nonostante i podi conquistati in Olanda, Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi sono molto indietro nella classifica generale rispetto ai primi due. I due portacolori del team Aruba.it dovranno vedersela con i piloti BMW, che in questa fase di stagione sembrano aver trovato la quadra e hanno compiuto dei passi avanti notevoli.

L’intero round di Most verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD a partire dal venerdì con le prime prove libere. TV8 trasmetterà invece solamente le gare e inizierà la sua copertura dal sabato.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP HD

Venerdì 6 agosto

Prove Libere 1 SBK: 10:30-11:15

Prove Libere 1 SSP: 11:25-12:10

Prove Libere 2 SBK: 15:00-15:45

Prove Libere 2 SSP: 16:00-16:45

Sabato 7 agosto

Superspole SSP: 10:25-10:45

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 8 agosto

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 14:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 7 agosto

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 8 agosto

Superpole Race: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 14:00