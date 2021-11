SBK 2021: ecco gli orari tv di Sky e TV8 del Round di Mandalika

La Superbike sta giungendo alla sua conclusione e il 2021 si chiuderà a Mandalika, pista nuovissima che aprirà le danze mondiali proprio con le derivate di serie. Il tracciato indonesiano esordirà nel mondiale diventando subito teatro della lotta iridata più entusiasmante e serrata degli ultimi anni. Proprio a Mandalika infatti scopriremo chi sarà il campione del mondo 2021 della Superbike.

È la resa dei conto fra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, separati da 30 punti nella classifica generale. Ma la Superbike quest’anno ci ha abituati a repentini cambi al vertice, con colpi di scena e momenti inaspettati. Le incognite saranno molte in questo ultimo round, dato che nessuno ha mai girato su questa pista e non si conoscono le forze in campo. Impossibile dunque fare previsioni per capire chi sulla carta potrebbe essere il favorito.

Indubbiamente i 30 punti di vantaggio mettono Razgatlioglu in una posizione privilegiata, tuttavia il campione del mondo in carica ha dimostrato in più di un’occasione di essere il ‘Cannibale’ che tutti conosciamo. Ma attenzione anche agli altri avversari, Ducati in primis. Scott Redding vorrà concludere la sua avventura a Borgo Panigale nel migliore dei modi, prima di passare in BMW. Anche Michael Ruben Rinaldi è determinato a portare a casa un buon risultato per iniziare il 2022 con un altro spirito. Tanti altri piloti vorranno e potranno essere protagonisti, dunque l’ultimo round sarà sicuramente pieno di sorprese.

L’intero weekend di Mandalika sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP a partire dal venerdì, mentre su TV8 andranno in onda le gare dal sabato. Attenzione, perché gli orari sono totalmente diversi e si comincerà a mattina molto presto, considerando il fuso orario dell’Indonesia.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 19 novembre

Prove Libere 1 SSP: 3:00-3:45

Prove Libere 1 SBK: 4:00-4:45

Prove Libere 2 SSP: 7:00-7:45

Prove Libere 2 SBK: 8:00-8:45

Sabato 20 novembre

Superspole SSP: 3:25-3:45

Superpole SBK: 4:10-4:25

Gara 1 SSP: 6:30

Gara 1 SBK: 8:00

Domenica 21 novembre

Superpole Race SBK: 4:00

Gara 2 SSP: 6:30

Gara 2 SBK: 8:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 20 novembre

Gara 1 SBK: 8:00

Domenica 21 novembre

Superpole Race: 7:00 (differita)

Gara 2 SBK: 8:00