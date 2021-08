SBK 2021: ecco gli orari tv di Sky e TV8 del Round di Magny-Cours

Il round di Navarra ha infiammato il mondiale Superbike, regalandoci duelli e una classifica davvero corta. La lotta per il titolo si rinnova questo fine settimana a Magny-Cours, dove Toprak Razgatlioglu arriva da leader della classifica, ma a pari punti con Jonathan Rea, diretto rivale iridato. La storica pista francese sarà teatro dell’ottavo round della stagione e, per la prima volta, viene anticipata a settembre.

Se Magny-Cours è stata spesso la pista che ha definitivamente chiuso i giochi, quest’anno vedrà una battaglia accesa da cui non si può escludere Scott Redding, grande protagonista dello scorso round e ormai rilanciato nel mondiale. Il pilota Ducati paga 38 punti dalla vetta, ma conta di ricucire il distacco, anche se il tracciato francese non è l’ideale per la sua Panigale V4R. Le gare della Superbike però ci hanno abituato anche ad altri rivali e saranno da tenere d’occhio gli altri portacolori Yamaha, primo fra tutti Andrea Locatelli in grande crescita in questi ultimi round.

L’intero round di Magny-Cours verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD a partire dal venerdì con le prime prove libere. TV8 trasmetterà invece solamente le gare e inizierà la sua copertura dal sabato.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP HD

Venerdì 3 settembre

Prove Libere 1 SBK: 10:30-11:15

Prove Libere 1 SSP: 11:25-12:10

Prove Libere 2 SBK: 15:00-15:45

Prove Libere 2 SSP: 16:00-16:45

Sabato 4 settembre

Superspole SSP: 10:25-10:45

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 5 settembre

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 14:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 4 settembre

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 5 settembre

Superpole Race: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 14:00