SBK 2021: ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Estoril

Non c’è tempo di riposare per il mondiale Superbike, che subito dopo aver archiviato il round di Aragon vola in Portogallo per il primo back-to-back della stagione. Teatro del secondo appuntamento della stagione 20201 è il Circuito di Estoril, dove i piloti scenderanno in pista per darsi battaglia e replicare o riscattare i risultati del round inaugurale.

Jonathan Rea arriva a Estoril da leader del mondiale, con 57 punti. Il pilota Kawasaki si reca alla pista portoghese forte del nuovo record battuto ad Aragon, diventando il primo pilota a raggiungere le tre cifre in quanto a vittorie: il campione del mondo in carica infatti ha conquistato in Gara 1 sabato scorso la sua affermazione numero 100, replicandosi la mattina dopo in Superpole Race.

Ma attenzione ai rivali, che proveranno a mettergli un freno: il primo a riuscirci è stato Scott Redding, vincitore di Gara 2 ad Aragon e determinato a replicarsi anche in Portogallo. Non andranno sottovalutati anche gli altri avversari di Rea, che hanno dimostrato di essere altamente competitivi durante il primo appuntamento della stagione.

Il round di Estoril verrà trasmesso su Sky Sport (per la concomitanza con la MotoGP al Mugello) e gli orari sono anticipati a causa del fuso. Dal sabato si potrà seguire anche su TV8, in chiaro sul digitale terrestre, canale 8.

Orari tv Sky Sport

Venerdì 28 maggio

Prove Libere 1 SBK: 11:30-12:15

Prove Libere 2 SBK: 16:00-16:45

Sabato 29 maggio

Superpole SSP: 11:25-11:45

Superspole SBK: 12:10-12:25

Gara 1 SBK: 15:00

Gara 1 SSP: 16:15

Domenica 30 maggio

Superpole Race SBK: 12:00

Gara 2 SSP: 13:30

Gara 2 SBK: 15:00

Orari tv TV8

Sabato 29 maggio

Gara 1 SBK: 15:00

Domenica 30 maggio

Superpole Race: 14:00 (differita)

Gara 2 SBK: 15:00