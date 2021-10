SBK 2021: ecco gli orari tv di Sky e TV8 del Round dell’Argentina

La stagione 2021 del mondiale Superbike si avvia alla conclusione e le derivate di serie volano in Sudamerica per il penultimo appuntamento dell’anno, che potrebbe essere decisivo in ottica titolo. Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea hanno dato spettacolo a Portimao, ultimo round europeo del campionato, rendendo la lotta mondiale ancora più avvincente.

Tra le mille difficoltà logistiche, l’intero circus si sposta a San Juan, dove torna dopo un anno di stop a causa del Covid. Per via delle forti limitazioni che ancora vigono all’interno del paese, spostarsi non è un’impresa semplice e l’appuntamento è stato in dubbio per molte settimane. Tuttavia, la Superbike ha confermato l’evento e dunque questo weekend rivedremo in pista piloti e squadre, pronte a dare il massimo in questa fase conclusiva della stagione.

Rea e Razgatlioglu arrivano a El Villicum separati da 20 punti, a vantaggio del turco, ancora leader della classifica nonostante lo zero di Gara 2 a Portimao. Il pilota Kawasaki è determinato a tornare in vetta dopo i passi falsi in Algarve, per poter tenere aperte le speranze iridate. Non saranno però da escludere gli outsider, primo fra tutti Scott Redding con la Ducati, che arriverà a San Juan per la prima volta. Attenzione anche a Honda e BMW, che in queste ultime gare hanno mostrato una grande crescita.

L’intero round di San Juan sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD a partire dalla prima sessione di prove libere del venerdì. TV8 trasmetterà le gare a partire dal sabato. Gli orari consueti cambieranno per via del fuso orario con l’Argentina.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 15 ottobre

Prove Libere 1 SBK: 15:30-16:15

Prove Libere 1 SSP: 16:25-17:10

Prove Libere 2 SBK: 20:00-20:45

Prove Libere 2 SSP: 21:00-21:45

Sabato 16 ottobre

Superspole SSP: 16:25-16:45

Superpole SBK: 17:10-17:25

Gara 1 SSP: 18:30

Gara 1 SBK: 20:00

Domenica 17 ottobre

Superpole Race SBK: 17:00

Gara 2 SSP: 18:30

Gara 2 SBK: 20:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 16 ottobre

Gara 1 SBK: 20:00

Domenica 17 ottobre

Superpole Race: 19:00 (differita)

Gara 2 SBK: 20:00