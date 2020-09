SBK 2020: gli orari tv di Sky e TV8 del round di Barcellona

Dopo due settimane di pausa, il mondiale Superbike torna in pista e lo fa ancora in terra spagnola. Ma stavolta l’appuntamento delle derivate di serie è tutto nuovo: per la prima volta nella storia infatti, le moto scenderanno in pista al Circuit de Barcelona-Catalunya. Il Montmelo ospita infatti la Superbike per quello che sarà il suo terz’ultimo round di una stagione decisamente particolare.

L’appuntamento in Catalogna potrebbe essere cruciale in ottica mondiale, manca ormai poco al termine del 2020 e la lotta al titolo è serrata, seppur la classifica va a favore di Jonathan Rea. Il campione in carica arriva a Barcellona da leader, con ben 36 punti di vantaggio su Scott Redding, secondo. Entrambi i piloti conoscono il circuito grazie ad i test svolti lo scorso luglio, con il pilota Ducati che ha sicuramente più esperienza del rivale, avendo disputato gare quando era in MotoGP.

La Superbike però è un’altra storia e la gara sarà una grande incognita. Il mondiale è ormai una questione fra Rea e Redding, ma i due contendenti al titolo dovranno fare attenzione agli avversari, che saranno pronti ad approfittare dei loro passi falsi o di condizioni favorevoli. Le derivate di serie hanno mostrato quest’anno un certo equilibrio, con gare combattute ed outsider a sorpresa.

Attenzione dunque alle Yamaha, che vorranno riscattarsi dopo i due weekend opachi di Aragon. Ma non sarà da sottovalutare anche Michael Ruben Rinaldi, che con la Panigale V4R del team Go Eleven è entrato fra i grandi vincendo a Motorland e battendo anche i più favoriti.

Barcellona ad ogni modo non sarà l’unica novità del weekend: sul tracciato catalano infatti vedremo per la prima volta Samuele Cavalieri, che correrà con la Ducati del team Barni in sostituzione di Marco Melandri. Il veterano infatti ha deciso di appendere definitivamente il casco al chiodo dopo essere rientrato con la squadra bergamasca. L’avventura di Melandri è così finita ad Aragon.

Il round di Barcellona sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Collection (Canale 205), in via eccezionale per la concomitanza con la MotoGP a Misano. Cambia dunque anche l’orario di Gara 2 della Superbike, posticipata dalle 14 alle 15.

Palinsesto Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 18 settembre

10:30-11:20 - Superbike Prove libere 1

11:30-12:15 - Supersport Prove libere 1

15:00-15:45 - Superbike Prove libere 2

16:00-16:45 - Supersport Prove libere 2

Sabato 19 settembre

9:00-9:20 - Superbike Prove libere 3

11:00-11:25 - Superbike Superpole

11:40-12:05 - Supersport Superpole

14:00 - Superbike Gara 1

15:15 - Supersport Gara 1

Domenica 20 settembre

11:00 - Superbike Superpole Race

12:30 - Supersport Gara 2

15:00 - Superbike Gara 2