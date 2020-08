SBK 2020: gli orari tv di Sky e TV8 del round di Aragon

La Superbike torna in pista dopo una breve pausa estiva e riprende l’attività a Motorland Aragon, dove questo fine settimana va in scena il quarto round della stagione. Le derivate di serie approdano in Spagna per la seconda volta dopo Jerez, ma questa volta sarà Jonathan Rea ad arrivare al tracciato aragonese da leader del mondiale.

Il campione del mondo in carica infatti è balzato al comando della generale grazie al dominio di Portimao, dove è tornato a fare il ‘cannibale’ ed a Motorland sarà l’uomo da battere. Proprio su questa pista inoltre, la Superbike ha disputato due giorni di test in cui Rea si è mostrato ancora una volta al top. Kawasaki è andata forte anche con Alex Lowes, che però nel corso delle gare ha perso terreno con risultati al di sotto delle aspettative.

Non starà a guardare Ducati, con Scott Redding determinato a ricucire il gap creato dal suo diretto rivale in classifica. Il britannico, che conosce bene il tracciato di Aragon, proverà a riscattarsi del weekend difficile in Portogallo per tornare a dare battaglia. Cerca il passo in avanti anche Chaz Davies, qui vincitore di ben sette gare. Su una pista storicamente favorevole, il gallese cercherà di dare una svolta ad una stagione iniziata in maniera complicata.

Attenzione anche alle Yamaha, che in tutti i round disputati sono sempre state nelle posizioni di testa. L’uomo di punta di Iwata resta Toprak Razgatlioglu, che in Gara 2 a Portimao si è reso protagonista di una grande rimonta e questo dimostra quanto sia la moto sia il pilota siano in forma. L’intero plotone Yamaha però si è mostrato molto competitivo. Saranno pronti a fare passi avanti anche le due Honda e le due BMW, che stanno ancora crescendo ma cercheranno di essere fra i protagonisti del weekend.

Non saranno da sottovalutare i team indipendenti, il primo dei quali GoEleven: Michael Ruben Rinali è stato una delle grandi sorprese della ripartenza della stagione e vorrà continuare su questa strada per potersi avvicinare il più possibile ai primi. Lo stesso discorso vale per Loris Baz, che con la Yamaha del team Ten Kate ha spesso anche beffato gli ufficiali.

Il round di Motorland Aragon sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD e, a partire dalle qualifiche del sabato, anche su TV8.

Palinsesto Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 28 agosto

10:30-11:20 - Superbike Prove libere 1

11:30-12:15 - Supersport Prove libere 1

15:00-15:45 - Superbike Prove libere 2

16:00-16:45 - Supersport Prove libere 2

Sabato 29 agosto

9:00-9:20 - Superbike Prove libere 3

11:00-11:25 - Superbike Superpole

11:40-12:05 - Supersport Superpole

14:00 - Superbike Gara 1

15:15 - Supersport Gara 1

Domenica 30 agosto

11:00 - Superbike Superpole Race

12:30 - Supersport Gara 2

14:00 - Superbike Gara 2

Palinsesto TV8

Sabato 29 agosto

14:00 - Superbike Gara 1

Domenica 30 agosto

13:00 - Superbike Superpole Race (differita)

14:00 - Superbike Gara 2