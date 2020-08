SBK 2020: ecco gli orari tv di Sky e TV8 del round di Portimao

Il Mondiale Superbike è ripartito lo scorso fine settimana a Jerez de la Frontera e torna in pista anche questo weekend con il terzo round della stagione, il secondo dopo lo stop. Teatro dello spettacolo delle derivate di serie sarà stavolta il tracciato di Portimao, terreno di conquista di Jonathan Rea.

Proprio il campione del mondo in carica arriva al round portoghese da inseguitore e vuole recuperare i 24 punti di distacco dal leader della classifica, Scott Redding. Il rookie del mondiale Superbike si presenta a Portimao, pista su cui non ha mai corso a parte i test invernali, da dominatore, avendo trionfato in due delle tre gare disputate in Spagna. Non solo Redding: anche Ducati è alla ricerca di conferme dopo l’egemonia a Jerez, in cui ha ottenuto risultati soddisfacenti con i piloti indipendenti e ha conquistato anche una splendida doppietta con Chaz Davies in Gara 2.

Il team Ducati però dovrà fronteggiare avversari duri, che non staranno di certo a guardare. Kawasaki è pronta a dare battaglia con Jonathan Rea ed Alex Lowes, quest’ultimo voglioso di riscatto dopo un weekend opaco in cui ha perso la leadership del campionato. Ma anche Yamaha vorrà dire la sua, forte dei risultati di Jerez con Toprak Razgatlioglu e Michael van der Mark. La Casa di Iwata però deve anche fare attenzione ai problemi tecnici riscontrati sulle proprie moto, che hanno fermato la corsa dei due piloti nelle diverse gare.

La lotta al titolo dunque si accende, tra favoriti ed outsider lo spettacolo è garantito. Gli occhi saranno puntati anche su BMW, in attesa di una ripresa dalle difficoltà avute nella ripartenza, e su Honda, che prosegue il suo lavoro di sviluppo della nuova Fireblade.

L’intero round di Portimao sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP HD e, a partire dalle qualifiche del sabato, anche su TV8. Gli orari sono spostati di un’ora rispetto al solito a causa del diverso fuso orario.

Palinsesto Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 7 agosto

11.30 - Superbike Prove libere 1

12.30 - Supersport Prove libere 1

16.00 - Superbike Prove libere 2

17.00 - Supersport Prove libere 2

Sabato 8 agosto

10.00 - Superbike Prove libere 3

10.30 - Supersport Prove libere 3

12.00 - Superbike Superpole

12.40 - Supersport Superpole

15.00 - Superbike Gara 1

16.15 - Supersport Gara 1

Domenica 9 agosto

12.00 - Superbike Superpole Race

13.30 - Supersport Gara 2

15.00 - Superbike Gara 2

Palinsesto TV8

Sabato 8 agosto

15.00 - Superbike Gara 1

Domenica 9 agosto

14.00 - Superbike Superpole Race (differita)

15.00 - Superbike Gara 2