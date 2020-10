SBK 2020, ecco gli orari tv di Sky e TV8 del round di Estoril

La Superbike è arrivata al suo appuntamento finale, questo weekend andrà in scena l’ultimo round della stagione che vedrà assegnare il titolo mondiale. Teatro della chiusura di questo 2020 così particolare sarà il Circuito dell’Estoril, dove le derivate di serie faranno tappa per la prima volta dopo ben 26 anni. Al tracciato portoghese tutti arrivano carichi di incognite, ma anche di determinazione, per concludere al meglio il campionato.

L’ultima volta che la stagione si è conclusa in Europa è stata il 2013, quando a Jerez è stato disputato l’ultimo appuntamento stagionale. Quest’anno, in terra portoghese, Jonathan Rea avrà la possibilità di concludere il 2020 battendo un nuovo record: gli manca una vittoria per arrivare a quota 100 successi in Superbike, una cifra da capogiro che il pilota Kawasaki è determinato a raggiungere e, perché no, anche a superare.

Dovrà però vedersela con uno Scott Redding pronto a frenare il più possibile la corsa al sesto titolo mondiale. A Rea bastano infatti solamente 3 punti per laurearsi campione del mondo per la sesta volta consecutiva, avendo già 59 punti di vantaggio sul pilota Ducati. Il rookie sa di trovarsi di fronte ad un’impresa molto complicata, ma anche nell’ultimo round proverà a dare tutto.

Il round di Estoril sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Collection (Canale 205), in via eccezionale per la concomitanza con la MotoGP ad Aragon. Da ricordare inoltre la differenza di fuso orario.

Palinsesto Sky Sport Collection

Venerdì 16 ottobre

11:30-12:20 - Superbike Prove libere 1

12:30-13:15 - Supersport Prove libere 1

16:00-16:50 - Superbike Prove libere 2

17:00-16:45 - Supersport Prove libere 2

Sabato 17 ottobre

10:00-10:20 - Superbike Prove libere 3

12:00-12:25 - Superbike Superpole

12:40-13:05 - Supersport Superpole

15:00 - Superbike Gara 1

16:15 - Supersport Gara 1

Domenica 18 ottobre

12:00 - Superbike Superpole Race

13:30 - Supersport Gara 2

15:00 - Superbike Gara 2