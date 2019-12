Reiterberger correrà in Asia con BMW nel 2020

Markus Reiterberger lascia il Mondiale Superbike, ma rilancia la propria carriera ricominciando dall’Asia Road Racing Championship. Il tedesco continuerà a guidare la BMW S 1000 RR ed affiancherà il campione in carica Shah Kamaruzaman nel team Onexox BMW TKKR.

Reiterberger resta così nell’orbita BMW, come confermato dalla stessa Casa dell’Elica a fine stagione 2019. L’arrivo di Eugene Laverty nel team ufficiale nel mondiale delle derivate di serie ha lasciato fuori il tedesco, costretto a cercare un’altra sistemazione per il 2020. Il costruttore di Monaco di Baviera ha deciso di affidargli la moto che compete nel campionato più importante dell’Asia e che sta riscuotendo un grande successo anche fuori dal continente.

Il pilota parla della sua nuova avventura: “Sono entusiasta di partecipare al Campionato Asia Road Racing e non vedo l’ora di correre con il team Onexox BMW TKKR la prossima stagione. Questo campionato si fortifica sempre di più e cattura un interesse internazionale sempre maggiore, anche per quanto riguarda i costruttori. Quest’anno la squadra ha mostrato di essere una delle migliori nella categoria e credo che insieme potremo ottenere bei risultati nel 2020. Ho dato prova di andare forte con la versione Superstock della RR, sono anche campione europeo Superstock. Gli ingredienti per una stagione solida ci sono tutti e non vedo l’ora di cominciare”.

Il Team Principal Bobie Farid commenta l’arrivo di Reiterberger: “È splendido avere Markus Reiterberger nell’Onexox BMW TKKR Racing Team per la stagione 2020. Porta con sé molta esperienza nell’ambito delle due ruote e può far sì che il team faccia dei passi in avanti. Sarà un processo di apprendimento per la squadra per diventare più competitivi e prefissarsi nuovi obiettivi nell’Asia Road Racing Championship”.

“Il team è stato autore di belle prestazioni nel 2019 con Azlan Shah ed ovviamente vogliamo continuare a vincere gare e salire costantemente sul podio. Lavoreremo sodo con i nostri collaboratori per essere competitivi e per costruire una mentalità vincente sotto tutti gli aspetti. Ci aspettiamo dei rivali in pista agguerriti, ma crediamo che il nostro team sia decisamente tra i più competitivi della griglia per la stagione 2020”.