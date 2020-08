Redding: “Non è stato facile, ma non abbiamo mai mollato”

Gara 1 ad Aragon ha riportato Ducati davanti a tutti, sia alla bandiera a scacchi sia nella classifica generale. Scott Redding ha trionfato per la prima volta su questa pista con la Panigale V4R con una prestazione di rilievo ed è tornato al comando del mondiale. Ma la Casa di Borgo Panigale può festeggiare un risultato decisamente positivo grazie anche all’ottima gara di Chaz Davies, secondo in rimonta. Il gallese, che a Motorland ha conquistato sette vittorie, ha firmato una splendida doppietta per il team Aruba.it Racing Ducati, anche a dimostrazione di quanto il tracciato spagnolo si adatti bene alle caratteristiche della moto.

Nonostante la vittoria odierna, Redding afferma di non essersi sempre sentito a suo agio sulla moto: “Non mi sono sentito davvero bene durante il weekend, ho faticato. Questa mattina è andata un po’ meglio, ma avevo anche un’altra gomma, quindi non so se fossero le gomme o la moto. In gara, nel giro di ricognizione sentivo che scivolavo e ho pensato che la gara sarebbe stata dura. Mi sono concentrato sulla gara, sull’essere costante, ma ho visto che riuscivo a rimanere con gli altri e non essere proprio al limite”.

“Lì ho capito che potevo fare un buon risultato – prosegue il leader del mondiale – sono stato lì e Rea ha provato a spingere, ma ha rallentato un po’ e ho pensato che dovevo andare in quel momento. Da una parte pensavo di poter creare un gap, dall’altra con il vento non sarei mai fuggito. A volte mi allontanavo, altre volte no. È stato bello finire davanti a tutti, dà molta fiducia ed il team ha fatto un grande lavoro. È stata dura, non è stato facile né per me né per la squadra, ma non abbiamo mollato fino alla fine”.

Su una pista storicamente favorevole, Davies è salito sul podio, rimanendo alle spalle solamente del compagno di squadra. Il gallese spiega la sua gara: “È stato difficile mantenere l’equilibrio tra il consumo della gomma e lo spingere per avvicinarmi a Rea e Redding. Forse per questo dalla televisione sembrava che a volte mi avvicinassi, poi mantenessi lo stesso gap e a volte perdessi un po’. Fino ad un certo punto ho pensato a preservare le gomme, ma poi ho pensato solo a spingere ed usare tutta la gomma che avevo”.

“Ci ho provato, ma forse avrei avuto bisogno di un giro in più per superare Scott. Negli ultimi due giri è stato fenomenale, non mi ha dato l’opportunità di superarlo. Per domani ci sono ancora delle cose che dobbiamo migliorare, ma comunque dovrò fare un gran lavoro per tornare davanti, anche partendo dalla nona posizione”.