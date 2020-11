Rea: "Molto soddisfatto del primo test con la Kawasaki 2021"

Il sei volte campione del mondo ha fatto segnare il miglior crono utilizzando una gomma da Superpole verso la conclusione dei due giorni di test in sella alla ZX-10RR rivisitata, che presenta un motore aggiornata, ma anche una nuova carena anteriore pensata per migliorare l'aerodinamica.

Il suo tempo, 1'38"324, è stato a meno di un decimo dalla pole position del round di Jerez del 2019, ma soprattutto gli ha permesso di distanziare di oltre mezzo secondo il diretto inseguitore, il turco Toprak Razgatlioglu con la Yamaha.

"Ho fatto molti giri con una gomma vecchia e sembra che questo sia il problema più grande che ho affrontato in questo test, non sono stato super veloce con la gomma nuova" ha detto Rea. "Più giri faccio e più sono veloce, che è un bel problema da avere, ma è strano che io non riesca ad essere più veloce quando metto una gomma nuova".

"Ci sono cose positive e cose negative, ma abbiamo molte informazioni da analizzare ora, per valutare tutto prima di tornare in pista a Motorland Aragon la settimana prossima".

"Possiamo vedere alcune differenze, ma penso che dobbiamo mettere insieme tutto il pacchetto giusto. Aspettiamo ancora alcuni nuovi elementi da testare prima dell'inizio della stagione 2021. E' un progetto molto giovane, quindi continueremo a lavorare durante la pausa invernale, ma siamo molto soddisfatti di questo primo test".

Il capo tecnico di Rea, Pere Riba, ha aggiunto: "Abbiamo la moto nuova ed abbiamo testato tutto quanto, la moto nuova e quella vecchia, solo per raccogliere informazioni".

"Il motore nuovo ha un carattere diverso e questo ha un effetto sul comportamento della moto. L'aerodinamica della nuova carena sembra funzionare molto bene ed aiuta in diversi aspetti. Anche questa però fa lavorare la moto un po' diversamente in termini di equilibrio, quindi abbiamo bisogno di tempo per cercare il pacchetto migliore" ha concluso.