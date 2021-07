Razgatlioglu vincitore e leader: “Sorpreso dalla caduta di Rea"

Arrivava a Donington da inseguitore e lascia la Gran Bretagna da leader: il round inglese della Superbike è stato chiave per Toprak Razgatlioglu, che al termine del quarto appuntamento della stagione è indiscutibilmente l’uomo da battere e fino ad ora l’unico in grado di fermare un Jonathan Rea che sembrava incontenibile.

Eppure di incontenibile c’è stata solo l’esplosività del talento turco, che in sella alla sua R1 ha conquistato una stratosferica doppietta a Donington andando anche al comando della classifica iridata al termine di Gara 2. Complice anche una caduta di Jonathan Rea nella seconda manche di questo pomeriggio, il turco si è involato verso il secondo successo del weekend, il terzo in stagione, prendendosi di forza il comando della classifica generale.

Ora Razgatlioglu arriva ad Assen, prossimo appuntamento della stagione, con 3 punti di vantaggio su Rea. Si tratta di un distacco decisamente ridotto, ma che fa morale al pilota Yamaha. L’attuale leader del mondiale è sempre stato con il fiato sul collo del portacolori Kawasaki in questa Gara 2, mettendogli una pressione tale da indurlo all’errore.

Errore che Razgatlioglu non si sarebbe mai aspettato da parte di Rea, noto per la sua grande costanza nell'andare a punti e di capitalizzare qualsiasi risultato: "Sono rimasto sorpreso dalla caduta di Johnny, perché quando ero dietro di lui mi sembrava che fosse in grado di gestire la situazione. Per lui è stato un grosso incidente, non pensavo commettesse un errore simile, infatti ho cercato anche io di gestire per evitare rischi".

Il trionfo di Gara 2 arriva dopo una Superpole Race che non aveva soddisfatto le aspettative di Razgatlioglu, tornato la domenica mattina a -24. Tuttavia, il turco era già proiettato verso la gara lunga, dove sarebbe stato assegnato il punteggio pieno: “Anche oggi la posizione della Superpole Race non era buona per me, ma ero concentrato già su Gara 2, perché le condizioni meteo sarebbero state decisamente migliori”.

“In gara ho provato a lottare per la vittoria – racconta Razgatlioglu – ma poi ho dovuto seguire Johnny. Lui ha commesso un errore, quindi ci ho provato di nuovo per poter pensare di vincere. Sono molto felice, perché questo weekend abbiamo conquistato due vittorie e dei punti importanti, sono leader del mondiale. Ringrazio il mio team, che ha fatto un grande lavoro questo weekend, ci vediamo ad Assen!”.

Il vincitore della gara Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 1 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team, Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Tom Sykes, BMW Motorrad WorldSBK Team 2 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: il vincitore della gara Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 3 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: il vincitore della gara Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 4 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 5 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 6 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team 7 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 8 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 9 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati, Chaz Davies, Team GoEleven 10 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Chaz Davies, Team GoEleven 11 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 12 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 13 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 14 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Phil Marron 15 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Phil Marron 16 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Il vincitore della gara Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 17 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: il vincitore della gara Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 18 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team finisce il carburante 19 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 20 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 21 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK, Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 22 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 23 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 24 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 25 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK 26 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK 27 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK 28 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Il vincitore della gara Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 29 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Il vincitore della gara Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 30 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Il vincitore della gara Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 31 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team finisce il carburante 32 / 32 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images