Rabat: “Voglio mostrare tutto il mio potenziale in Superbike”

Dopo quindici anni nel mondiale dei prototipi, cinque dei quali in MotoGP, Tito Rabat inizia una nuova avventura nel 2021. Il catalano aveva un accordo per un’altra stagione con il team Esponsorama nella classe regina, ma a novembre ha perso il posto e si è trovato senza alternative. Il pilota lascia la MotoGP con 13 vittorie e 36 podi, tutti ottenuti in Moto2, ma soprattutto con il titolo ottenuto nella classe intermedia.

Rabat proseguirà la sua carriera in Superbike con Ducati, la stessa marca con cui ha corso negli ultimi tre anni in MotoGP. Sarà così il terzo spagnolo sulla griglia di partenza della massima categoria delle derivate di serie, insieme ad Alvaro Bautista e Isaac Vinales.

“Voglio mostrare tutto il mio potenziale anche in questo campionato – afferma Rabat commentando l’ufficialità dell’accordo con Barni – Avrò materiale eccellente e un gran team a mia disposizione, voglio ringraziare Barni Racing Team e Ducati per questa opportunità. Per me, la sfida è iniziata quando sono salito per la prima volta in sella alla Panigale V4R. non vedo l’ora di portarla in pista e lavorerò duramente per essere completamente pronto per il primo test”.

Tito Rabat, Barni Racing Team Photo by: Tito Rabat

Nel team Barni hanno corso piloti come Tati Mercado, Xavi Fores, Michele Pirro, Danilo Petrucci, Michael Ruben Rinaldi e Marco Melandri, tra gli altri. Marco Barnabò, capo della squadra, dichiara: “Sono molto contento dell’accordo con Tito, perché quando ho parlato con lui ho visto che aveva il nostro stesso metodo di lavoro. Grande impegno e determinazione per provare a ottenere risultati ambiziosi. Il nostro team sarà disposto a fare tutto il possibile per metterlo nelle migliori condizioni che gli permettano di ottenere buoni risultati”.

Anche se Rabat non ha mai avuto un contatto diretto con Borgo Panigale, continuerà nell’orbita di Ducati anche nelle derivate di serie. Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo di Ducati Corse, afferma. “Siamo molto contenti dell’accordo fra Marco Barnarò e Tito Rabat. Da molti anni il team Barni è una realtà consolidata come team satellite di Ducati nel mondiale Superbike e siamo sicuri che nel 2021 potrà offrire a Tito le migliori condizioni per mostrare il proprio talento. Rabat arriva al campionato con la motivazione di ottenere risultati importanti e siamo sicuri del fatto che potrà contare sul massimo sostegno da parte di Barni”.