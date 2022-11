Portimao ospiterà la SBK fino al 2027, rinnovato l’accordo

Carica lettore audio

Il round di Portimao è uno dei più attesi e amati dai piloti del mondiale Superbike. I particolari saliscendi e le curve del tracciato dell’Algarve lo portano ad essere definito il “rollercoaster” (la montagna russa). Ci si arriva sempre a stagione inoltrata e spesso può essere un fine settimana chiave per il campionato, ma la storia che racconterà sarà ancora molto lunga.

Dorna e l’Autodromo Internacional do Algarve hanno infatti annunciato il rinnovo del contratto fino al 2027. Per altri cinque anni le derivate di serie voleranno in Portogallo per correre tra le curve del tracciato di Portimao, che è presente in calendario dal 2008. È dunque una tappa fissa da ormai molti anni, ad eccezione del 2016, unica stagione dal 2008 in cui il mondiale Superbike non è approdato in Algarve.

Il mondiale Superbike è stato il primo evento all’apertura dell’Autodromo Internacional do Algarve, perciò la pista lusitana è legata in maniera importante al campionato delle derivate di serie. Qui inoltre abbiamo assistito ad alcune delle battaglie e dei momenti più memorabili della storia della Superbike: il primo vincitore è stato Troy Bayliss proprio nel 2008, autore di una doppietta al suo ultimo round prima del ritiro. Portimao è stato anche teatro della vittoria matematica del mondiale di Ben Spies nel 2009. Lo scorso anno ci ha regalato tanto spettacolo con la lotta fra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea e quest’anno è stato teatro della grande prova di forza di Alvaro Bautista, che di fatto ha ipotecato il titolo.

Paulo Pinheiro, CEO dell'AIA (Autodromo Internacional do Algarve), afferma: “Siamo orgogliosi di aver mantenuto la nostra associazione con il Mondiale Superbike e di ospitare il round portoghese per altri cinque anni. Oltre a essere uno degli eventi di più alto profilo del motorsport mondiale, il WorldSBK è stato l'evento inaugurale dell'AIA Portimao quando abbiamo aperto i cancelli per la prima volta nel 2008, e questo lo rende una parte importante e speciale della nostra storia. Le gare sono sempre emozionanti, i fan le amano e vengono a migliaia, e per noi è una grande opportunità per mostrare la bellissima regione dell'Algarve”.

Gregorio Lavilla, direttore esecutivo del WorldSBK, dichiara: “Siamo lieti di aver raggiunto questo prolungamento del contratto per altre cinque stagioni con l'Autodromo Internacional do Algarve. Il round portoghese è sempre stato un evento chiave del campionato e il fatto che sia stato riconfermato fino al 2027 sottolinea l'importanza della sede nel calendario del WorldSBK. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con il circuito per continuare a costruire un evento popolare. È sempre un successo per i fan, ma anche per i piloti e la comunità del paddock. Il tracciato spettacolare del circuito offre sempre una grande azione e l'esperienza sul posto soddisfa gli standard più elevati grazie alle strutture di classe mondiale del circuito”.