SBK, Portimao, Libere 1: Razgatlioglu nella doppietta Yamaha

A Portimao, il terzo round della Superbike comincia nel segno delle Yamaha: a comandare la classifica dei tempi della prima sessione è Toprak Razgatlioglu, che firma un 1’42”103 nelle fasi finali e si porta in testa con un grande colpo di reni. Il turco infligge ben sei decimi al compagno di squadra Michael van der Mark, secondo al termine del turno.

I due piloti del team ufficiale dominano la sessione ed iniziano già a far paura, Razgatlioglu stacca tutti gli avversari, ma anche van der Mark riesce a portarsi davanti a Jonathan Rea, che chiude con il terzo tempo. Il campione del mondo in carica paga sette decimi esatti dalla vetta e precede la Ducati di Michael Ruben Rinaldi. È la Panigale V4R del team GoEleven a guidare il gruppo delle Rosse di Borgo Panigale, con l’italiano che conferma le buone sensazioni anche sul tracciato portoghese, pur pagando quasi otto decimi da Razgatlioglu.

Alle spalle di Rinaldi troviamo ancora una Yamaha ed è quella di Loris Baz, che si ferma in quinta posizione ma riesce ad essere davanti al leader del mondiale. Scott Redding comincia il weekend in Algarve con il sesto crono ed accusa 951 millesimi dal miglior tempo del turco. Il pilota del team Aruba Ducati sta ancora conoscendo la pista, per lui nuova rispetto ai suoi rivali.

Nelle prime dieci posizioni troviamo ben cinque moto differenti, con Leon Haslam che agguanta il settimo crono. Honda porta entrambe le moto ufficiali in top 10, Alvaro Bautista è decimo ad 1.5 secondi dalla vetta. Lo spagnolo resta alle spalle dell’altro pilota Ducati, Chaz Davies, nono al termine della prima sessione. In top 10 figura anche la BMW di Tom Sykes, ad 1.3 secondi da Razgatlioglu.

Solo 11esimo Alex Lowes, mentre ancora più attardato è Eugene Laverty non va oltre la 13esima posizione. Così gli altri italiani: Federico Caricasulo è 15esimo, mentre Marco Melandri è 19esimo. Chiude il gruppo Lorenzo Gabellini, 23esimo.