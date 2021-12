Podcast SBK | Toprak, l’impresa che ha cambiato la Superbike

21 novembre 2021: una giornata storica per Toprak Razgatlioglu, per Yamaha, per la Turchia e per tutta la Superbike.

Il diamante grezzo è diventato una gemma che brilla e illumina un campionato che fino a quel momento aveva avuto un solo dominatore. Jonathan Rea ha abdicato, la leggenda è stata battuta. Toprak, autore della grande impresa turca della Superbike, ora splende e vola verso il 2022 con il numero 1 sulla carena, che punta a riconfermare ancora e ancora.