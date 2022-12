Petrucci spiega perché ha preferito la SBK al MotoAmerica

Carica lettore audio

La scorsa settimana è stato annunciato che l’ex pilota MotoGP Danilo Petrucci debutterà nel mondiale Superbike nel 2023 in sella alla Ducati Panigale V4R del team Barni. Il ternano ha rappresentato il marchio di Borgo Panigale nel MotoAmerica quest’anno, chiudendo in seconda posizione nella classifica generale alle spalle del pilota Yamaha Jake Gagne, e sembrava che dovesse restare nella categoria statunitense anche il prossimo anno.

Tuttavia, alla fine il pilota italiano ha affermato che ciò che lo ha portato a scegliere il mondiale Superbike è stata l’opportunità di provare la V4R, che ha vinto il titolo quest’anno con Alvaro Bautista, con il pieno potenziale con le gomme Pirelli, dopo una stagione in cui ha usato le gomme Dunlop.

“Quello che mi ha spinto verso la Superbike è stato il fatto che non ho ancora corso lì”, ha dichiarato Petrucci ai nostri colleghi di GPOne.com. “Ho avuto questa opportunità con una moto molto competitiva, che ho usato quest’anno, ma su altre piste e con altre gomme. Ero entusiasta all’idea di provare la moto al suo meglio, perché è quella che ha vinto il campionato quest’anno. Mi piace guidare le moto e se devo scegliere, scelgo la più competitiva. Ci ho pensato molto, mi ci è voluto tanto tempo per arrivare a questa decisione”.

Il vincitore della gara Danilo Petrucci, Warhorse HSBK Racing Ducati NYC Photo by: Brian J. Nelson

Petrucci ha ammesso che la Ducati voleva che rimanesse in MotoAmerica per il 2023, rivelando che gli era stato offerto un aumento di stipendio per restare. "Devo dire che è stato molto difficile decidere", ha dichiarato. "Eraldo Ferracci e tutto il team SBK in MotoAmerica hanno lavorato molto duramente quest'anno per farmi correre e avrebbero lavorato ancora di più l'anno prossimo per farmi correre".

"È stato bello correre con Ferracci. Mi ha trattato come un nipote quando ero lì. È un personaggio incredibile e mi dispiace molto di non esserci andato. Mi avevano offerto anche più di quello che ho guadagnato quest'anno. Mi hanno voluto, anche perché ho detto subito che non volevo tornare, perché non avevo le garanzie tecniche per dire 'vado lì e mi diverto', perché è un campionato che si può sicuramente vincere, ma quest'anno Gagne non aveva rivali".

"Abbiamo lottato nell'ultima gara perché lui ha commesso molti più errori di me e io ne ho approfittato. Ho visto una moto con un grande potenziale, ma con questi pneumatici [Dunlop] è necessario qualcosa di diverso ed è un impegno molto grande".

La decisione di Petrucci di unirsi a Barni va a discapito del veterano spagnolo Xavi Fores, che aveva fatto un provino per la corsa dopo aver sostituito Luca Bernardi per gli ultimi tre round della stagione 2022. Fores ha ottenuto un miglior piazzamento, il nono posto, nella Superpole di Phillip Island, eguagliando il suo miglior risultato ottenuto all'inizio dell'anno all'Estoril, dove aveva sostituito l'infortunato Philipp Oettl al Team Go Eleven.