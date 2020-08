Pedercini sostituisce l'infortunato Cortese con Roman Ramos

Il team Pedercini ha dovuto fare i conti con l'infortunio occorso a Sandro Cortese a Portimao lo scorso fine settimana. Così è stato costretto a scandagliare il mercato per trovare il sostituto del pilota tedesco.

La squadra italiana ha scelto Roman Ramos. Sarà lui a sostituire Cortese nel periodo in cui il tedesco sarà costretto a recuperare dalla frattura alla vertebra T7 e della tibia della gamba destra.

Roman Ramos ha già avuto modo di correre in Superbike dal 2015 al 2018, anche per questo è stato scelto da Pedercini che lo ha subito schierato nei test al Motorland di Aragon iniziato oggi.

"Siamo al Motorland di Aragon e sono molto dispiaciuto riguardo a ciò che è capitato a Sandro", ha dichiarato il team manager Lucio Pedercini. "E' chiaro però che il team debba andare avanti".

"Avevamo tutto pronto per fare i test con Cortese, ma il programma ora sarà personalizzato per Roman. Lui è un pilota che ha esperienza e ha già gareggiato con Kawasaki in Spagna. Credo proprio sia la soluzione migliore".

"Non ci saremmo mai aspettati di essere in questa situazione, ora cercheremo di lavorare duro con Roman, sperando che Cortese recuperi presto dal suo infortunio".