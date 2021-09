Paura in Supersport: Marshall investita a Barcellona

Il venerdì di libere del mondiale Supersport a Barcellona si è chiuso nel segno di Raffaele De Rosa ma si è aperto con attimi di paura. Durante la prima sessione di prove libere infatti, una caduta a catena ha coinvolto una Marshall che stava lavorando a bordo pista. Il turno è stato immediatamente interrotto per prestare soccorso alla commissaria, che ha riportato fratture in diverse parti del corpo, ma non è in pericolo di vita.

Marc Alcoba infatti è scivolato alla Curva 2 quando mancavano otto minuti al termine del turno di libere. Subito dietro di lui è scivolato Ondrej Vostatek, incappato in una macchia d’olio lasciata dallo spagnolo. La sua moto però ha colpito la Marshall che si trovava a bordo pista per intervenire nella scivolata di Alcoba. Le immagini non immortalano il momento dell’impatto, ma subito dopo si vede la commissaria in terra, prontamente soccorsa dai colleghi.

La Marshall è stata portata al centro medico e la sessione è ripartita regolarmente. Gli esami medici hanno evidenziato diverse fratture, ma Cristina (questo il nome della Marshall) non è in pericolo di vita. Si conclude dunque il fine settimana di una dei primi angeli custodi dei piloti e tutto il paddock della Superbike e la redazione di Motorsport.com augura a Cristina una pronta guarigione.