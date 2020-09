Niente Magny-Cours per Scheib, al suo posto corre Pinsach

Maximilian Scheib non potrà essere della partita questo fine settimana a Magny-Cours, nel penultimo appuntamento del Mondiale Superbike. Il pilota dell'ORELAC Racing VerdNatura si è infatti infortunato durante lo scorso round di Barcellona.

Il cileno è stato vittima di un highside durante i primi minuti delle libere 2, sul bagnato, picchiando violentemente la spalla. Per questo è stato trasportato all'Hospital General de Catalunya dove è arrivata la conferma che ha riportato la separazione dell’articolazione acromioclavicolare destra.

Giovedì scorso, è stato quindi sottoposto ad un intervento chirurgico a Valencia, dove ha sede la sua squadra, con la speranza di riuscire a recuperare in tempo per la tappa che chiuderà la stagione a metà ottobre, ad Estoril.

"Ora il mio obiettivo è tornare all'Estoril. Vedremo come andrà il recupero ma la motivazione per provare a tornare in tempo per l’ultimo Round è tanta anche considerando che si tratta di una pista nuova. Penso che la nostra moto possa adattarsi bene alle condizioni dell'Estoril" ha detto Scheib.

Nel frattempo, questo fine settimana in sella alla Kawasaki ZX-10RR della struttura di Nacho Calero salirà Xavi Pinsach, pilota che attualmento occupa la terza posizione nel campionato spagnolo e che si appresta quindi a fare il suo debutto nel Mondiale delle derivate di serie.