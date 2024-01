Muore Anthony Gobert a soli 48 anni dopo una breve malattia

Il mondo del motociclismo si è tinto nuovamente di nero mercoledì 17 gennaio 2024. Come tristemente previsto, è venuto a mancare Anthony Gobert, uno dei più straordinari piloti di 500cc e del Mondiale Superbike degli ultimi decenni. I fratelli dell'australiano hanno confermato qualche giorno fa che era entrato in cure palliative a seguito di una breve malattia, quindi la sua morte era prevista nel breve termine. La madre, Suzanne Gobert, ha annunciato sui social media la morte del suo primogenito all’età di 48 anni.

"Il mio cuore si spezza mentre scrivo questo. Il mio primogenito, il bellissimo figlio Anthony, è morto questo pomeriggio. L'ho amato dal momento in cui è nato e lo amerò fino al giorno della mia morte. A volte era difficile dirlo, ma ha sempre avuto un cuore buono e si è preoccupato di tutti", ha detto. "Purtroppo è stato vittima di una dipendenza che è molto diffusa nelle nostre famiglie. Ha provato molte volte a guarire, ma non ce l'ha fatta. Sono molto orgogliosa di lui e ringrazio tutte le persone buone che sono entrate nella sua vita. Sapete chi siete", ha concluso.

Dopo la notizia, diverse organizzazioni e persone del mondo del motociclismo hanno inviato le loro condoglianze per ricordare il pilota di Sydney, conosciuto come "The Go Show", che ha impressionato molti di coloro che lo hanno conosciuto, per il suo talento in pista ma anche per la sua vita controversa e dura fuori da essa. È stato nel Mondiale Superbike che Gobert ha ottenuto i maggiori successi, conquistando ben otto vittorie e il quarto posto assoluto nel 1995 nel campionato delle derivate di serie, in un periodo del mondiale Superbike che si è concentrato tra le stagioni 1994 e 2000, anche se ha disputato alcuni round nel 2002 e nel 2006.

Nel frattempo, nel 1997 e alla fine del 1999, ha corso anche in 500cc, con un settimo posto nel Gran Premio d'Austria del 1997 come miglior risultato, con la Suzuki. Tuttavia, dopo essere risultato positivo a un test antidoping, la casa di Hamamtsu ha deciso di licenziarlo. Nel '99 è stato anche escluso dalla MuZ Weber per motivi non sportivi.

Una volta ritiratosi, gli eccessi hanno continuato ad accompagnare il pilota australiano. Gobert ha avuto diversi problemi con la droga e l'alcol, è stato anche condannato per furto e nel 2019 è finito in terapia intensiva a causa di una rissa, dove è stato picchiato con una mazza da baseball. Dopo più di un anno senza sue notizie, i suoi fratelli sono riusciti a ritrovare Gobert di recente, ma presto si sono resi conto che la sua situazione era molto complicata, portando alla breve malattia che ha posto fine alla sua vita.