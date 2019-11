Motocorsa Racing debutta in SBK nel 2020 con Mercado

La griglia di partenza del mondiale Superbike nel 2020 si arricchisce di un nuovo team, il Team Motocorsa Racing ha ufficializzato l’arrivo nel campionato e lo farà con Leandro Mercado. L’argentino, che nel 2019 ha corso con la Kawasaki del team Orelac, tornerà dopo un anno in sella alla Ducati e per lui sarà la prima esperienza con la Panigale V4 R.

Motocorsa Racing, squadra tutta italiana, si era già fatta vedere in Superbike durante la stagione da poco conclusa, disputando i fine settimana di gara di Imola e Misano come wild card. Sulla pista del Santerno è stato Lorenzo Zanetti a correre con la Ducati quattro cilindri, conquistando la nona posizione come miglior risultato. Al Marco Simoncelli World Circuit invece è stato il turno di Samuele Cavalieri, 13esimo in entrambe le gare.

Dal 2020 invece il team disputerà tutte le gare europee della stagione, entrerà infatti a partire dal round spagnolo a Jerez, e l’ultimo appuntamento in Argentina, pista di casa del pilota. La scelta è ricaduta su Mercado perché vanta già una buona esperienza nel mondiale delle derivate di serie: l’argentino correrà infatti per il quarto anno consecutivo in Superbike e tornerà a guidare una Ducati dopo l’esperienza nel 2015, prima di passare alla Kawasaki.

Leandro ‘Tati’ Mercado accoglie con entusiasmo la nuova sfida che lo attende: “Sono molto contento di poter correre con il Team Motocorsa e guidare nuovamente una Ducati. Conosco Lorenzo Mauri da molti anni, abbiamo gli stessi obiettivi ed infine siamo riusciti a correre insieme. Sono convinto del fatto che lavoreremo sodo per ottenere risultati eccellenti. Non vedo l’ora di iniziare a gennaio con i test invernali e provare finalmente la Ducati Panigale V4 R. voglio ringraziare tutti i nostri sponsor, così come Motul per aver reso possibile questo progetto”.

Lorenzo Mauri, team manager, di Motocorsa Racing, esprime la propria soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Siamo consapevoli di quanto questa sfida sia grande, ma non vediamo l’ora di cominciare questa nuova avventura. Voglio ringraziare Ducati, Motul e tutti i nostri partner per averci dato questa opportunità. Inutile dire che tutte le persone coinvolte nel progetto daranno il 100% in questa nostra prima stagione. Abbiamo cercato Mercado per più di due anni e finalmente sarà il nostro pilota per il 2020. È un pilota giovane ma maturo, ideale per affrontare questa sfida, considerando il livello di competitività nel Mondiale Superbike. Tutti i membri del nostro team condividono lo stesso spirito competitivo. Andremo gara per gare, con umiltà ma senza paura di avanzare nella nostra sfida”.