Moriwaki e Althea: addio con effetto immediato, out Gabellini

Al termine del round di Aragon del mondiale Superbike arriva l’annuncio che cambia almeno in parte la griglia di partenza della stagione 2020: MIE Racing e Althea Racing si separano con effetto immediato. Il team, che aveva debuttato proprio quest’anno nel campionato in collaborazione, non arriva alla fine della stagione e decide di prendere strade diverse sin da subito.

La decisione presa da Moriwaki e Althea avrà delle conseguenze su Lorenzo Gabellini, che ne farà le spese perdendo il proprio posto nel mondiale. L’italiano, al debutto quest’anno in sella alla Honda, non è stato autore di risultati di rilievo, ma non potrà concludere la stagione e già dal secondo appuntamento a Motorland Aragon in programma questo fine settimana non sarà in pista. Il team ha così deciso di schierare solamente Takumi Takahashi e la squadra verrà rinominata MIE Racing Honda Team.

È proprio Midori Moriwaki, proprietaria di MIE Racing, a dare l’annuncio: “Dal 2019, abbiamo iniziato un progetto nel mondiale Superbike insieme. È stato un progetto impegnativo per tutto noi, ma siamo riusciti a renderlo realtà grazie a Genesio Bevilacqua. Da quando abbiamo collaborato nella Moriwaki Italian Junior Cup nel 2008 abbiamo sempre condiviso la stessa passione per il motorsport. Stavolta abbiamo deciso di prendere direzioni diverse dopo molti anni di amicizia sportiva con Genesio Bevilacqua. Ma l’amicizia non finirà e apprezzo profondamente tutto il sostegno ricevuto da lui e da Althea Racing”.