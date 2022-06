Lecuona parteciperà alla 8 Ore di Suzuka con HRC

Carica lettore audio

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna la 8 Ore di Suzuka, una delle gare più famose e prestigiose del mondiale endurance. Per l’occasione, diversi piloti del mondiale Superbike prendono parte all’evento e quest’anno nella entry list figura il nome di Iker Lecuona. Lo spagnolo, al debutto nel 2022 nel mondiale delle derivate di serie, volerà nel Paese del Sol Levante per correre la 8 Ore di Suzuka con Honda.

Per Lecuona sarà la prima gara endurance, e il 7 agosto si metterà alla prova affiancato dai suoi due compagni di squadra. Honda ha infatti ufficializzato la line-up per la gara di casa e porterà in pista anche Takumi Takahashi e Tetsuta Nagashima. Il trio proverà a puntare il più in alto possibile con lo spagnolo e due piloti di esperienza. Takahashi è infatti il collaudatore della Casa alata e ha vinto tre edizioni, mentre Nagashima, che aveva anche corso in Moto2, è attualmente impegnato nel BSB.

La 8 Ore di Suzuka rappresenterà un banco di prova importante per Iker Lecuona, che sta già ben figurando nel mondiale Superbike. All’esordio infatti si è già distinto con ottime prestazioni, andando anche a conquistare il podio in Gara 2 ad Assen. Attualmente è quinto nella classifica generale con 99 punti, a 121 lunghezze dalla vetta.

“Sono entusiasta di correre la 8 Ore di Suzuka con il team HRC”, commenta Lecuona. “Questa sarà la prima volta che disputerò una gara endurance, so che la gara di Suzuka è molto tosta dal punto di vista fisico per un pilota, con le temperature elevate, l’umidità estrema e tutti i sorpassi. Ma la pista mi piace molto e non vedo l’ora di iniziare. Insieme ai miei compagni di squadra e al mio staff tecnico darò il mio meglio per salire in cima al podio”.