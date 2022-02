Le migliori gare del 2021: Mandalika, il primo sigillo di Razgatlioglu

Carica lettore audio

Il 2021 ci ha regalato una stagione Superbike memorabile, con una lotta per il titolo intensa e serrata fino all’ultimo round. Ogni fine settimana è stato caratterizzato da duelli e battaglie incredibili, ma tra i momenti più belli di tutta la stagione si può sicuramente annoverare la conquista del titolo mondiale di Toprak Razgatlioglu. Quello di Mandalika era forse il round più incerto e controverso di tutto il calendario, le restrizioni per il Covid e l’impianto ancora non terminato a poche settimane dal debutto della Superbike avevano fatto storcere un po’ il naso a molti.

L’Indonesia però è stata teatro di uno dei weekend più incredibili dell’anno. Su un tracciato finito in tempi record, i piloti si sono dati battaglia e gli occhi erano puntati tutti sul duo di vertice: Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea erano pronti alla lotta decisiva, l’ultima battaglia che avrebbe incoronato il campione del 2021. Si riconfermerà il pilota Kawasaki conquistando il settimo sigillo o sarà il turco a cambiare le sorti di questa Superbike? Questa era la domanda che imperversava nel paddock e tra gli appassionati, impazienti di conoscere le sorti di questa stagione che ci ha lasciato con il fiato sospeso fino all’ultimo metro.

È servito attendere un po’ prima di veder entrare l’azione nel vivo, la pioggia ha iniziato a fare capolino proprio a pochi minuti dalla partenza di Gara 1, costringendo la Direzione Gara a fermare tutto e rimandare la prima manche al giorno seguente. Programma del weekend stravolto e ancora tante incognite: l’ultimo round dell’anno si stava presentando proprio come tutto il resto della stagione, in maniera più che imprevedibile.

Pronti, via, il semaforo finalmente si è spento per dare inizio a Gara 1. Alla vigilia del round indonesiano c’era chi pensava che Razgatlioglu, arrivato a Mandalika con un discreto vantaggio in classifica su Rea, potesse gestire e disputare una gara relativamente tranquilla. Ma chi conosce Toprak lo sa, non si risparmia di fronte a nulla e ha ingaggiato sin da subito la lotta per le posizioni di vertice.

Ma le sorprese non sono mancate nemmeno in questa prima manche: con grande cuore, Axel Bassani si è messo davanti a tutti nelle prime fasi, mettendo le ruote della sua Ducati davanti a quelle dei più favoriti. La sua leadership però non è durata molto, il trio formato da Razgatlioglu, Rea e Redding ha iniziato a ingaggiare una battaglia che tutto faceva pensare tranne che ci fosse un mondiale in ballo. Sorpassi e controsorpassi hanno reso Gara 1 ancora più entusiasmante.

La prima delle due gare disputate ha mostrato la vera essenza dei piloti che durante tutta la stagione hanno dato spettacolo senza mai risparmiarsi. Jonathan Rea era chiamato a vincere per poter provare a rimandare la festa mondiale del turco e così ha fatto sin dalla partenza. Il pilota Kawasaki ha tirato fuori ‘Il Cannibale’, andando a vincere di forza una Gara 1 che non è servita a tenere aperto il mondiale, ma che ha dato prova di quanto non si sia mai arreso di fronte alle difficoltà e a un avversario incredibile.

Toprak Razgatlioglu, da parte sua, avrebbe potuto giocare in difesa, conservando quei 30 punti di margine con cui arrivava al round indonesiano e starsene tranquillo a lasciar battagliare gli altri. Invece no, il leader del mondiale era deciso a vincere battagliando, anche a costo di perdere tutto. La sua natura è questa, giocarsela fino alla fine. Prima di Mandalika, quando affermava di affrontare l’ultimo round senza pensare al titolo, molti pensavano fosse un gioco psicologico, scaramantico e un modo per alleviare la tensione. Invece il pilota Yamaha ha davvero affrontato l’appuntamento decisivo come se non avesse nulla da perdere.

La freddezza e la lucidità del turco sono state impressionanti, se pensiamo che in fondo Toprak è un giovane 25enne che si è ritrovato per la prima volta a lottare per il titolo mondiale e a farlo insidiando Rea, la leggenda della Superbike. Durante l’arco della stagione non ha commesso alcun errore, gli unici zeri sono stati causati da fattori esterni e il pilota non ha mai mostrato alcun segno di cedimento o debolezza mentale. La compostezza lo ha reso quasi un automa fino alla fine, quando una volta tagliata la bandiera a scacchi di Gara 1 si è lasciato andare alla gioia mondiale.

A Mandalika abbiamo visto la doppia faccia di Razgatlioglu, che ha mostrato il lato umano appena chiusi i giochi, gettandosi nelle braccia del suo team e del suo mentore, Kenan Sofuoglu. Sprazzi di umanità si erano visti già nella settimana che precedeva l’appuntamento decisivo, Toprak aveva pubblicato su Instagram un post dedicato a suo padre, venuto a mancare quattro anni fa. “Farò del mio meglio per te questo weekend, papà”, aveva scritto come didascalia di una vecchia foto che li ritraeva insieme. Ha corso e vinto per suo padre, lasciandosi andare all’emozione che aveva trattenuto restando concentrato e composto fino allo sventolare della bandiera a scacchi di Gara 1.

Ha indubbiamente sorpreso la razionalità di Razgatlioglu in questa stagione così serrata e difficile, ma Jonathan Rea non è stato da meno. Ha commesso qualche errore in più rispetto al diretto rivale in campionato, ma dopo sei titoli consecutivi è facile allentare la presa e pensare di non aver più nulla da dimostrare. Il pilota Kawasaki però non si è mai arreso, ha combattuto fino alla fine mettendo tutto se stesso e andando anche oltre una ZX-10RR che si è mostrata meno efficace rispetto a quella dell’anno precedente.

La caccia al settimo titolo si è fermata solamente al termine di Gara 1, in cui matematicamente è stato sconfitto dal pilota Yamaha, che ha interrotto il suo dominio lungo ben sei anni. Rea avrebbe potuto alleggerire la pressione conducendo una seconda manche tranquilla, invece non si è risparmiato, andando a conquistare la doppietta in un weekend che lo ha visto battuto, ma a testa alta. Se tutto questo resterà anche nel 2022, ci aspetta una stagione altrettanto ricca di adrenalina ed emozioni.