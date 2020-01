WSBK: la Ducati Panigale V4 2020 sarà svelata il 12 febbraio

La pausa invernale sta per volgere al termine, ma prima di scaldare i motori, le squadre del mondiale Superbike iniziano a presentare le moto che scenderanno in pista prima per i test e poi per l’inizio della stagione. Ducati ha svelato la data di uscita della Panigale V4 R che nel 2020 darà la caccia al titolo e sarà visibile a tutti il 12 febbraio.

La Casa di Borgo Panigale ha scelto l’Autodromo di Imola come luogo di presentazione della moto che sarà affidata al confermato Chaz Davies ed al nuovo arrivato Scott Redding. Gli occhi sono puntati sul britannico, campione in carica BSB che torna in un campionato mondiale e vuole farlo con ottimi risultati. Già nei primi test con la Ducati, Redding si è mostrato a suo agio portandosi nelle posizioni di testa. La strada è ancora lunga, ma l’ex pilota MotoGP proverà ad essere competitivo da subito.

Cerca conferme Davies, che all’inizio dello scorso anno ha faticato ad adattarsi alla quattro cilindri, subendo così anche lo strapotere dell’ex compagno di squadra Alvaro Bautista. Nel corso della stagione però, ha trovato podi e vittorie, riuscendo a compiere passi in avanti importanti. Nel 2020 cerca di migliorare ancora, forte della fiducia rinnovata con il team per cui corre ormai dal 2014.

I due compagni di squadra saranno così impegnati a portare la Panigale V4 R il più in alto possibile e proveranno a fermare il dominio di Jonathan Rea e della Kawasaki.

