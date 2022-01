Konig debutta in SBK dalla SSP300 con Orelac

L’attesa è quasi finita, fra poco meno di un mese la Superbike scalda i motori per i test di una stagione che si preannuncia incredibile e pian piano la griglia di partenza è sempre più definita. Oggi è il team Orelac a svelare i piani per il 2022 e in sella alla Kawasaki della squadra gestita da Jose Calero troveremo quest’anno Oliver Konig.

Il 19enne ceco debutterà nel 2022 in Superbike con un passaggio diretto dalla Supersport 300, dove lo scorso anno si è fatto notare conquistando il suo primo podio a Most, pista di casa. I risultati del 2021, in cui ha chiuso in 11esima posizione nella classifica generale, gli hanno garantito il debutto in Superbike come wild card nell’ultimo round di Mandalika. L’appuntamento indonesiano non si è concluso del migliore dei modi per il pilota ceco, infortunato in Gara 1 e costretto a fermarsi in anticipo.

Quest’anno inoltre, Konig sarà il pilota più giovane della griglia, non avendo ancora compiuto 20 anni. Con l’esordiente del team Orelac, la Repubblica Ceca torna ad avere un rappresentante sulla griglia di partenza. Konig infatti sarà il primo pilota titolare ceco dopo Ondrej Jezek, nel 2018. Da allora, anche Jakub Smrz e Karel Hanika hanno disputato gare in Superbike, ma solo come wild card e non come piloti titolari.

Oliver Konig dunque esordirà nel 2022 in Superbike facendo il salto diretto dalla classe cadetta ed esprime il proprio entusiasmo: “Cosa posso dire? È un sogno che si realizza! Sono felice perché l’Indonesia non è stata così bella e divertente, come tutti sanno sono caduto. Il gap non era male, per essere la mia prima volta in Superbike. Era tutto nuovo per me, sono molto felice di questo contratto. Tutto ciò che posso dire è che sono contento, ringrazio il team Orelac, tutti coloro che mi hanno dato fiducia e spero di far bene in questa stagione, con dei buoni progressi”.

“In questa stagione dovrò imparare a guidare la moto, lavorarci e imparare a lavorare con il team. Non vedo l’ora di fare il primo test e anche la prima gara. Sono felicissimo e impaziente di iniziare questa stagione. Ringrazio il team Orelac, in particolare Jose Calero, perché mi sento già parte della famiglia. Ci siamo incontrati a Valencia con loro per una sera ed è stata una bella sensazione. Sono felice e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team, la nuova era della mia vita sarà un grande cambiamento. Ora è il momento di prepararsi il più possibile a questa nuova era della mia carriera”.

Jose Calero, proprietario del team Orelac, afferma: “Il nostro team negli ultimi anni è diventato un posto per i giovani talenti internazionali e Oliver è uno di questi. Abbiamo estrema fiducia nelle sue qualità e inizieremo a lavorare per accumulare esperienza e renderlo più forte gara dopo gara. Deve imparare molto, ma soprattutto divertirsi”.