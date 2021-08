Kawasaki vola a Portimao per una giornata di test

Il mondiale Superbike quest’anno è molto combattuto, mai due contendenti sono stati così vicini negli ultimi anni: Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu sono a pari punti in vetta alla classifica e il britannico sta preparando l’attacco per la prossima fase dell’anno, che vede ben quattro gare in cinque settimane. Nella giornata odierna infatti, il campione in carica con il suo compagno di squadra e il team al completo sono a Portimao per un giorno di test.

Kawasaki si è recata il Algarve per recuperare uno dei giorni di test persi durante l’inverno a causa della pioggia che spesso ha condizionato il programma di lavoro del team. Pertanto i due piloti scenderanno in pista per lavorare sulla ZX-10RR in vista del prossimo round, in programma a Magny-Cours e per l’appuntamento proprio a Portimao, tra gli altri. Elettronica e setup saranno le aree su cui Rea e Lowes si concentreranno maggiormente, per cercare di dare uno strappo in queste ultime gare che saranno decisive per l’assegnazione del mondiale.

Jonathan Rea è entusiasta di tornare in Portogallo per questa giornata di test, da cui si aspetta un esito fruttifero: “È molto importante svolgere un test in questo momento dell’anno, perché riusciamo a lavorare nelle aree dove siamo più deboli. Dal punto di vista dell’elettronica, è sempre molto complicato fare dei passi in avanti durante il weekend di gara, quindi in questo test ci concentreremo sull’elettronica e sul capire il nuovo asfalto in Portogallo prima del weekend di gara. Portimao è un tracciato che mi piace molto e non vedo l’ora di completare tanti giri. È importante girare per trovare un buon feeling con la moto, con il team e seguire questa linea per le prossime gare che arrivano in successione, ben tre su quattro weekend. È il momento più importante dell’anno”.

Anche Alex Lowes è contento di scendere in pista, anche per lavorare sul fisico, dato che ultimamente ha sofferto con la spalla infortunata questo inverno: “In questo test dobbiamo provare alcune cose sul setup della moto. Sta arrivando un periodo molto importante, con quattro gare in cinque settimane, e proveremo a migliorare il feeling con l’anteriore in ingresso di curva. In quest’area sento che abbiamo del margine di miglioramento. Sfrutterò questo test anche come opportunità per lavorare su alcuni aspetti dello stile di guida. Ho faticato con la spalla per la maggior parte della stagione, soprattutto negli ultimi mesi. Lavorerò sulla mia posizione di guida e sul mio stile per aiutare questo aspetto, così potrò avere dei vantaggi anche nel long run. Uso la mia parte superiore, non troppo, ma molto, quindi ho molte cose su cui lavorare. Questo test arriva in un buon momento per noi, in quello di Barcellona non ho potuto fare troppo per il problema alla spalla, ma mi sento bene e pronto. Spero che sia fruttifero per questo periodo della stagione così impegnativo”.

Guim Roda, Team Manager KRT, commenta: “Abbiamo avuto molta sfortuna quest’anno con il programma invernale di test, ci sono stati tanti giorni di pioggia. La regola sul limite dei giorni di test ci ha dato un certo margine per risolvere questo problema e ci siamo accordati con il circuito di Portimao per spostare ad agosto uno dei giorni che avevamo programmato all’inizio dell’anno. In questo periodo l’attività in pista è minore per noi ed è ottimo svolgere i test con le alte temperature, creare il setup della ZX-10RR in pista e non usare troppo il tempo durante l’inverno. quest’anno, non è stato possibile introdurre i giri del motore come avevamo pianificato, quindi dobbiamo trovare i decimi ovunque. Vedremo cosa troveremo in questo test a Portimao”.