Kawasaki: la Ninja ZX-10RR di Rea e Lowes svelata il 6 febbraio

Tra poco più di un mese anche il Mondiale Superbike riaprirà i battenti. Non con test o gare, per quelle ci vorrà ancora un po' di tempo, ma per le prime presentazioni dei team in vista del Mondiale 2020.

Kawasaki Racing, il team campione del mondo in carica, ha annunciato poco fa che presenterà squadra nuova e la Ninja ZX-10RR versione 2020 il prossimo 6 febbraio.

Come accade ormai da anni, la squadra che ha sede in Spagna terrà un evento serale a Barcellona. La certezza si chiama Jonathan Rea, fresco vincitore del quinto titolo iridato consecutivo nella serie.

La novità, per quanto riguarda i piloti, sarà Alex Lowes. Il pilota britannico è arrivato in Kawasaki dopo anni in cui ha occupato il ruolo di pilota titolare Yamaha e ora avrà l'occasione di correre con una moto che negli ultimi 5 anni ha vinto tutto quello che si poteva.

Il suo non sarà un compito facile, perché dovrà anche dimostrare di tenere testa a Jonathan Rea, aiutando il team a conquistare il titolo Costruttori e quello riservato alle squadre.

Lowes sostituirà dopo una sola stagione Leon Haslam. La sera della presentazione sarà svelata anche la nuova livrea, che dovrebbe rimanere verde-nera ma con uno schema differente da quello usato nel 2019.